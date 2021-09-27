İngiltere’de benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu

İngiltere genelinde akaryakıt tedarikindeki aksamalar nedeniyle bazı benzin istasyonlarının kapatılmasının ardından ülkedeki bir çok araç sürücüsü, akaryakıt almak için benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

İngiltere’de benzin tedarikindeki aksamalar nedeniyle, geçtiğimiz cuma gününden bu yana akaryakıt krizi devam ediyor. İngiltere merkezli Petrol şirketi BP ve Tesco Alliance tarafından yapılan, "bazı akaryakıt istasyonları kapatılabilir" açıklamalarının ardından ülkede akaryakıt bulamamaktan endişe eden birçok araç sürücüsü benzin istasyonlarına hücum etti. İngiltere’nin birçok bölgesinde vatandaşlar benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluştururken, başkent Londra’da bulunan Soutwark bölgesindeki bir akaryakıt istasyonunda ise görevliler, akaryakıt almaya gelen vatandaşları istasyonda benzin kalmadığına ilişkin uyararak, araç sürücülerini başka benzin istasyonlarına yönlendirdi.

Londra’nın merkezde bulunan bir benzin istasyonunda ise elinde bidonla akaryakıt almaya gelen bir vatandaş yaptığı açıklamada, "Bu benzin kıtlığının sebebi tamamen yeteri kadar nakliye sürücüsü olmamasından kaynaklanıyor. İnsanlarda bu durumdan ötürü panik yapmış durumdalar. Kendi arabam ise benzin olmadığından dolayı yolda kaldı ve ben de bugün bu yüzden elimde bidonla benzin almaya geldim" ifadelerini kullandı. Aracı için benzin almaya gelen bir diğer araç sahibi ise yaptığı açıklamada, sürücülük ve taşımacılık tecrübesi olan kişilerin İngiltere’ye gelmeleri gerektiğini belirterek, "Diğer ülkelerden gelen tecrübeli kişileri, Brexit sebebiyle göndermek istediler ve doğal olarak tecrübesiz olanlar ise kalmak zorunda kaldı. Yapılması gereken, sürücülük anlamında tecrübeli ve yetenekli olan kişilerin bu ülkede kalarak çalışmaları. Bu işin çözülmesi için gereken yol bu" dedi.

Öte yandan, İngiltere genelinde birçok vatandaş, yaşanan akaryakıt krizinin Brexit’ten kaynaklandığını ve bazı sürücülerin düşük maaş ve salgın sebebiyle çalışmak istemediklerini belirterek, İngiltere genelinde daha çok sürücü yetiştirilmesi gerektiğini vurguluyor. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ise dün yaptığı açıklamada, "İngiltere halkı, benzin alışverişlerini normal zamanda olduğu gibi sürdürmelidir" açıklamasında bulunarak, ülkedeki rafinerilerin yeterince akaryakıta sahip olduğunun altını çizmişti.