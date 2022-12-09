İngiliz Youtuber Kristen Hanby, Türkiye’de saç ektirdi

Çektiği eğlenceli videolarla dünya çapında üne kavuşan İngiliz sosyal medya ünlüsü Kristen Hanby saç ekimi işlemi için İstanbul’a geldi. Hanby, saç ekim operasyonunu Hair Center Of Turkey adlı klinikte geçirdi.

Ailesi ile çektiği eğlenceli şaka videolarıyla tanınan ve yaklaşık 7 buçuk milyon takipçiye ulaşan dünyaca ünlü İngiliz Youtuber Kristen Hanby saç ekimi işlemi için Türkiye’ye geldi. Saçlarının dökülmesinden rahatsız olduğunu ifade eden video içeriği üreticisi Kristen Hanby, "Saçınızı ektirmeniz gerekiyorsa korkmayın. Kendinize olan güveninizi geri kazanın. Hair Center of Turkey’i Instagram’da takip edin ve benim gibi mükemmel saçlarınıza kavuşun" dedi. Hair Center Of Turkey kurucusu Sinan Özer, saç ekiminde günden güne ilerlemelerinin devam edeceğini ifade ederek, "Kristen Hanby gibi dünyaca ünlü bir youtuber’ın saç ekimi işlemi için bizi seçmesi elbette ki bizi çok memnun etti" diye konuştu.

"Saçınızı ektirmeniz gerekiyorsa korkmayın"

Youtuber Kristen Hanby, saç ekim merkezinden aldığı hizmetin kendisini çok memnun ettiğini ifade ederek, "Süreç harika geçti. Ama en önemlisi acısız olmasıydı. Farkında mısınız bilmiyorum ama saçımı yaptıkları bu bölgelerde saçlarım dökülüyordu. Bu yüzden marka ile Instagram üzerinden iletişime geçip, saç ekimi yaptırmak istediğimi söyledim. Görüşmelerden sonra bir hafta içinde buraya uçuş gerçekleştirdim. Beni özel donanımlı araca bindirdiler ve otele götürdüler. Beni saç ekimi için hazırladılar ve sabah 8 gibi beni aldılar. Sonra doğrudan işe koyuldular. İşlem hayal edebileceğimden çok daha mükemmel geçti. Ben ve arkadaşım, saçlarımızı yaptırdık ve şimdi saçlarımızın ne kadar harika görüneceğini görmek için bekliyoruz. Saç ekim operasyonundan sonraki ilk gün pansuman için geldik. Saçınızı ektirmeniz gerekiyorsa korkmayın. Kendinize olan güveninizi geri kazanı" dedi.

"Hastalarımıza en güzel hizmeti vermeye devam edeceğiz"

Türkiye’nin saç ekimi ve estetik anlamında dünyanın merkezi haline geldiğini aktaran kliniğin kurucusu Sinan Özer, "Biz de marka olarak bunun bilincinde olup çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bize başvuran her hastamızı en konforlu şekilde hayalindeki görünüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Bize başvuran hastalarımıza sunduğumuz VIP hizmet sayesinde hastalarımızın işlem süresi boyunca sorun yaşamamalarını sağlıyoruz. Bugüne kadar yurtdışından ve yurtiçinden gelen binlerce hastamızı sorunsuz bir şekilde istedikleri görünüme kavuşturduk. Marka olarak gelişimimizi sürdürerek hastalarımıza en güzel hizmeti vermeye devam edeceğiz. Hastalarımızın mutluluğu bizim için en büyük kazançtır" şeklinde konuştu.

"Kristen Hanby’nin bizi tercih etmesi bizi çok mutlu etti"

Hanby’nin markalarını seçmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Özer, "Hanby’de bizim çalışmalarımızı takip etmiş, araştırmaları sonucunda bize gelip saç ektirmeye karar vermiş. Kristen Hanby gibi dünyaca ünlü bir youtuber’ın saç ekimi işlemi için bizi seçmesi elbette ki bizi çok memnun etti. Her hastamıza sunduğumuz VIP hizmeti Kristen ve arkadaşı Harry’e de sunduk. Çok memnun kaldılar. İstanbul’u ve özellikle Türk kahvaltısını çok beğendiler. Onları ülkelerine yolcu ederken tekrar gelmek istediklerini söylediler. Kristen ve Harry’i saçlarına kavuşturup böyle mutlu bir şekilde uğurladığımız için biz de çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.