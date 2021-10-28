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İngiliz şirketlerin gözdesi Türkiye: Türkiye'ye daha fazla yatırım yapacaklar!

İngiliz şirketlerin, Türkiye'yi Güneydoğu Asya'ya alternatif üretim merkezi olarak gördüğünü söyleyen Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, Türkiye'nin daha fazla yatırım çekeceğini belirtti.

Ekonomi 28.10.2021, 14:15 28.10.2021, 14:37
İngiliz şirketlerin gözdesi Türkiye: Türkiye'ye daha fazla yatırım yapacaklar!

Ticaret hacmini daha da büyüten ve ihracattaki başarısının yanı sıra konumuyla da dünyanın gözde üretim merkezlerinden biri halini alan Türkiye, İngiliz şirketlerin yakın markajında. 

İNGİLİZ ŞİRKETLERİNDEN YOĞUN TALEPLER

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, Türkiye'nin çok daha fazla yatırım çekeceğini dikkat çekerken, Türkiye'ye ilginin arttığını gördüklerini, ayrıca Türkiye'ye Güneydoğu Asya'ya alternatif üretim merkezi olarak bakan İngiliz şirketlerinden de talepler aldıklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aelde edilen verilere göre, İngiltere, 2002 yılından geçtiğimiz ağustos ayına kadar Türkiye'ye en çok uluslararası doğrudan yatırım yapan 3'üncü ülke konumunda yer alırken, Türkiye'de 3 bin 227 İngiliz sermayeli şirket var.

Yine aynı dönemde İngiltere'nin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımı 12 milyar 81 milyon doları buldu. Söz konusu tutarın artması için çeşitli iş birliği imkanları da değerlendiriliyor.

'TÜRKİYE DAHA ÇOK YATIRIMI ÇEKECEK'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı 2021'in 9 ayında geçen yılın aynı dönemine nispeten yüzde 35,2 artarak 9 milyar 346 milyon 583 bin dolara yükseldi. Bu dönemde Birleşik Krallık'a en çok otomotiv endüstrisi, hazır giyim ve konfeksiyon, elektrik-elektronik, çelik, kimyevi maddeler ve mamulleri ürünleri ihraç edildi.

Türkiye'nin daha çok yatırım çekeceğini belirten Gaunt, Türkiye'ye artan ilgiyi gördüklerini ve Türkiye'ye Güneydoğu Asya'ya alternatif üretim merkezi olarak bakan İngiliz şirketlerinden de talepler aldıklarını dile getirdi.

İki ülke arasında imzalanan STA'nın, 6 ila 9 ay içinde muhtemelen yeniden müzakere edilmeye başlanacağını ifade eden Gaunt, halihazırdaki sektörlerin yanı sıra listede yer alacak öncelikli sektörlerin muhtemelen tarım, finansal hizmetler ve daha fazla teknoloji olacağını kaydetti.

Gaunt, Türkiye'nin tedarik zinciri ve iç pazar konusunda avantajlar sağladığını dile getirdi ve "Türkiye; üretim kabiliyeti, iyi eğitimli iş gücü, büyüyen teknoloji, yetenek, altyapı, dağıtım ve lojistik konusunda yeterli özelliklere sahip" değerlendirmesinde bulundu.
 

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