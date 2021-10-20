banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Göreme, dünyanın en güzel köyleri listesinde!
Göreme, dünyanın en güzel köyleri listesinde!
Instagram'da ''uzun hikaye'' dönemi
Instagram'da ''uzun hikaye'' dönemi
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Sahibinden.com'a soruşturma şoku
Sahibinden.com'a soruşturma şoku

İngiliz denetim kuruluşundan Facebook'a 50,5 milyon sterlin ceza

İngiliz denetim kuruluşu Rekabet ve Piyasalar Otoritesi, devam eden bir incelemeye ilişkin kurallarına uymadığı gerekçesiyle Facebook'a 50,5 milyon sterlin para cezası verilmesi kararı aldı.

Ekonomi 20.10.2021, 18:05
İngiliz denetim kuruluşundan Facebook'a 50,5 milyon sterlin ceza

LONDRA (AA) - İngiliz denetim kuruluşu Rekabet ve Piyasalar Otoritesinden (CMA) yapılan açıklamada, Facebook'un, Giphy'yi satın almasıyla ilgili soruşturma sırasında CMA tarafından verilen bir emri ihlal ettiği için 50,5 milyon sterlin para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, CMA'nın satın almaya ilişkin incelemesi devam ederken Facebook'un, Giphy ile operasyonlarını entegre etmediği, süreç içerisinde CMA'yı düzenli olarak bilgilendirmesi gerektiği ancak bu gereklilikleri yerine getirmediği kaydedildi.

Açıklamada, Facebook'un çok sayıda uyarıya rağmen gerekli bildirimlerde bulunmayı reddettiği, bu nedenle CMA'nın Facebook'un tutumunu "kasıtlı" olarak değerlendirdiği belirtildi.

Facebook, Mayıs 2020'de, animasyon görsel ve video içerik üreticisi Giphy'i yaklaşık 400 milyon dolar karşılığında satın almıştı. CMA'nın satışa ilişkin incelemesi devam ediyor.


#Teknoloji
Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2