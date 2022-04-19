ING’den yeni reklam filmi

ING Türkiye, Ezgi Mola’nın yer aldığı “Kalıpların dışında, hayatın içinde” yaklaşımının anlatıldığı yeni reklam filmini yayınladı.

Dijital gücüyle alışılagelmiş kalıpları esneterek müşterilerinin hayatına uyan çözümler geliştiren ve “Sen hayatını yaşa” marka yolu ile insanlara hayatta kendileri için önemli konulara yer açmalarını vadeden ING Türkiye, Ezgi Mola’nın yer aldığı yeni reklam filmini yayınladı. Banka, “Kalıpların dışında, hayatın içinde” yaklaşımının anlatıldığı reklam filminde, bankanın dijital liderlik hedefi, esnek ve zahmetsiz bankacılık anlayışının yanı sıra, sürdürülebilir bir dünya ve daha iyi bir yaşam amacı ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik duruşu da vurgulanıyor.

Yapılan açıklamaya göre bankanın kolay, akıllı ve kişisel bir müşteri deneyimi oluşturan zahmetsiz bankacılık anlayışı ile hayallerine yürüyenleri cesaretlendirme, destekleme ve bir adım ileri taşıma amacının öne çıktığı filmde, ING’nin klişeleri sorguladığı, kalıpların dışında bankacılık ürün ve hizmetleri geliştirdiği, müşterilerine hayatın içinde çözümler sunduğu anlatılıyor. Bankanın şubelere de kalıplara da sığmayan bankacılık anlayışının öne çıktığı reklam filminde, Ezgi Mola yer ve zaman fark etmeksizin, doğada kamp yaparken dahi mobil uygulama üzerinden bankacılık işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor ve Cebimdeki Danışman sayesinde görüntülü görüşme ile dilediği yerde yüz yüze bir bankacılık hizmeti alabiliyor. Ayrıca Turuncu Ekstra programının aylık harcaması belirli bir limite ulaştığında bir sonraki ay tüm ATM’lerden 3 defa ücretsiz para çekip yatırma avantajıyla rengine bakmadan tüm ATM’lerden ücretsiz yararlanabiliyor.

Banka, cinsiyet eşitliği alanında kalıpları yıkıyor, sürdürülebilir bir dünya hedefinde çalışıyor

Reklam filminde “Kalıpların dışında hayatın içinde” söylemi ile ING’nin sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik duruşu da anlatılıyor. Ezgi Mola’nın toplum tarafından kadınlara biçilen kalıpların dışında, bir kadın ekskavatör operatörünü de canlandırdığı reklam filminde, bankanın kadınlara karşı önyargıların ve engellerin karşısında olduğu da aktarılıyor. Reklam filminde ayrıca bankanın sürdürülebilir bir dünya ve daha iyi bir yaşam hedefiyle, finansal sağlık ve iklim alanlarında çalışanlarını, müşterilerini ve toplumu güçlendirme misyonu da vurgulanıyor.