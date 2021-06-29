ING’DEN YENİ MÜŞTERİLERİNE ÖZEL MEVDUAT FON KAMPANYASI

Türkiye’nin lider dijital kurumu olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren ING, yüzde 20 faizli mevduat kampanyası kapsamında uzaktan müşteri edinimi uygulaması ile ING’li olan yeni müşterilerine görüntülü görüşme ile birikimlerine yön vermeleri için fırsatlar sunuyor. ING Mobil üzerinden şubeye gitmeden diledikleri yer ve zamanda ING müşterisi olan ve 250 bin TL’ye kadar birikimlerini değerlendirmek isteyen ilk 5 bin yeni ING’li, müşteri olduktan sonraki gün Cebimdeki Danışman üzerinden uzman ekiplerle canlı görüşerek, kampanya hakkında detaylı bilgi alabiliyor ve birikimlerini değerlendirebiliyor.

İsteyenler dört adımda yüzde 20 vadeli mevduat faizi sunan bu kampanyadan yararlanabiliyor. Kullanıcılar öncelikle ING Mobil üzerinde yer alan ''ING'li Ol'' özelliği ile şubeye gitmeden diledikleri yer ve zamanda ING müşterisi olabiliyor. Ardından ING Mobil üzerinde yer alan Cebimdeki Danışman ile ING’liler hafta içi 9.00 – 17.00 saatleri arasında isterlerse anında, isterlerse de randevu alarak uzman ekiple yatırım ürünleri hakkında görüntülü görüşebiliyor. Birikimlerinin dörtte birini yatırım fonunda değerlendiren yeni ING müşterileri, 3 ay vadede yüzde 20 vadeli mevduat faiz oranından yararlanabiliyor. 28 Haziran 2021 itibariyle başlayan ve ilk 5 bin kişi ile sınırlı olan kampanya kapsamında, uygulamadan yararlanacak yeni ING müşterilerine aynı zamanda süresiz stopaj avantajı olan fonlara da birikim imkanı sunuluyor.

Ozan Kırmızı: Dijital bankacılık ürünlerimizle yatırım alanında müşterilerimizi destekliyoruz

Bankacılığın geleceğinin dijitalleşmede ve mobilde olduğuna inandıklarını belirten ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Dijital dönüşümü stratejimizin merkezine alıyor, müşterilerimizin şubeden yapabildikleri tüm işlemleri dijitalden yapabilir hale gelmelerini amaçlıyoruz. Bu kapsamda dijitale insan dokunuşu getirerek hayata geçirdiğimiz Cebimdeki Danışman ile müşterilerimizin bire bir iletişim ihtiyacı duyduğu yatırım ürünlerinde görüntülü bankacılık modeli konusunda hizmet sunuyoruz. Aynı zamanda stratejimizde önemli bir yere sahip olan uzaktan müşteri edinimi ile isteyenler şubeye gitmeden diledikleri yer ve zamanda ING müşterisi olabiliyor. Dijital bankacılık vizyonumuzu yansıtan uzaktan müşteri edinimi ve Cebimdeki Danışman hizmetlerimizden yararlanacak yeni ING’liler için sunduğumuz bu kampanya ile müşterilerimizi yatırım fonu dünyası ile tanıştırmayı ve avantajlı mevduat faiz oranları ile onları desteklemeyi hedefliyoruz” dedi.