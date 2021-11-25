ING'den ihracat işlemlerine dijital çözüm

İSTANBUL(AA) - ING, ihracat işlemlerinde müşterilerine dijital çözümler sunuyor.

ING'den yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilen yeni uygulama ile ING müşterileri, İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) taleplerini artık ING Kurumsal İnternet Şubesi ile gerçekleştirebiliyor.

Şubeye giderek form doldurmalarına gerek kalmadan ING İnternet Şubesi kullanıcı kodu ve şifresiyle İBKB talebini giren müşteriler, dilerlerse dijital olarak taleplerinin takibini yapabiliyor, IBKB dokümanını görüntüleyebiliyor veya henüz oluşturulmamış olan doküman talebini iptal edebiliyor. Bu yeni hizmeti kullanabilmek için, müşterilerin ING Kurumsal İnternet Şubesi Dış Ticaret – İhracat İşlemleri menüsünde yetkili olmaları yeterli oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay, ihracatı Türkiye ekonomisinin itici gücü olarak gördüklerini kaydetti.

Akay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhracatçılarımızın büyümelerini destekliyor ve onların işlerini yaparken bir adım önde olmalarını mümkün kılmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda müşterilerimize daha kolay ve zahmetsiz bir bankacılık deneyimi sunma hedefiyle yeni dijital uygulamaları hayata geçiriyoruz.



Geçtiğimiz aylarda ihracatçılarımızın ihracat işlemlerini internet bankacılığı üzerinden İzlemelerini sağlayacak özellikleri devreye almıştık. Şimdi de İBKB özelindeki bu yeni hizmetimiz ile ihracat işlemlerinde müşterilerimize dijital kolaylık sunmaktan ve onlara zamandan tasarruf sağlamaktan dolayı mutluyuz. Dijitalleşmeyi etkin bir araç olarak kullanarak ihracatçı müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmayı sürdüreceğiz.”