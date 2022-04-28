banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Mersin'de üretilen üzümlerin kilosu '130 TL'
Mersin'de üretilen üzümlerin kilosu '130 TL'
Yurt genelinde hava durumu ( 28 Nisan 2022)
Yurt genelinde hava durumu ( 28 Nisan 2022)

ING’den esnaf ve şahıs işletmelerine uzaktan müşteri olma kolaylığı

Dijital gücüyle alışılagelmiş kalıpları esneterek müşterilerinin hayatına uyan çözümler geliştiren ING Türkiye, esnaf ve şahıs işletmelerine yönelik uzaktan müşteri olma hizmetini hayata geçirdi. ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, “Şubelere de kalıplara da sığmayan bankacılık anlayışımız doğrultusunda dijital ve esnek yeni hizmetler geliştirerek müşterilerimize kalıpların dışında hayatın içinde çözümler sunuyoruz. Şahıs işletmelerine istedikleri yer ve zamanda, uçtan uca dijital bir deneyim yaşatarak ING’li olma imkânı sunuyoruz ve bu hizmeti sağlayan öncü kurumlar arasında yer almaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Ekonomi 28.04.2022, 11:41
ING’den esnaf ve şahıs işletmelerine uzaktan müşteri olma kolaylığı

Dijital gücüyle alışılagelmiş kalıpları esneterek müşterilerinin hayatına uyan çözümler geliştiren ING Türkiye, esnaf ve şahıs işletmelerine yönelik uzaktan müşteri olma hizmetini hayata geçirdi. ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, “Şubelere de kalıplara da sığmayan bankacılık anlayışımız doğrultusunda dijital ve esnek yeni hizmetler geliştirerek müşterilerimize kalıpların dışında hayatın içinde çözümler sunuyoruz. Şahıs işletmelerine istedikleri yer ve zamanda, uçtan uca dijital bir deneyim yaşatarak ING’li olma imkânı sunuyoruz ve bu hizmeti sağlayan öncü kurumlar arasında yer almaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Dijital gücüyle ve zahmetsiz bankacılık anlayışı ile kalıpların dışında bankacılık ürün ve hizmetleri geliştiren ve müşterilerine hayatın içinde çözümler sunan ING Türkiye, esnaf ve şahıs işletmelerine yönelik uzaktan müşteri olma hizmetini hayata geçirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre bu doğrultuda, ING’li olmak isteyen işletmeler, evrak teslimi için şubeye gitmeden ING’li olabiliyor. İşletmeler, İnternet Bankacılığı ve ING Mobil uygulaması üzerinden KOBİ’e-Turuncu ya da ING KOBİ Anında Kredi başvurusunda bulunarak dijital kanallar üzerinden 7 gün 24 saat uzaktan müşteri olma sürecini tamamlayabiliyor.

KOBİ’e-Turuncu ya da ING KOBİ Anında Kredi başvurusunda bulunan işletmeler ürün seçim sürecini tamamladıktan sonra ING Mobil üzerinden uzaktan müşteri olma adımına geçiyor. Güvenlik adımlarını geçen kullanıcılar, son adımda müşteri temsilcileriyle yapılacak görüntülü görüşmeye katılarak anında ING müşterisi olabiliyor. Kullanıcıların bu özelliği kullanabilmesi için yeni çipli kimlik ve NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliği olan bir telefonunu olması gerekiyor. Bu özelliklere sahip kimlik kartı ve telefonu olmayanlar ise son adımda imza sürecini kurye ile tamamlayabiliyor.

İşletmeler, vade derdi olmadan günlük birikim yapma imkânı sağlayan KOBİ’e-Turuncu Hesap açma sürecinde de uzaktan müşteri olma adımını gerçekleştirebiliyor ve Türk Lirası, Dolar, Euro ve İngiliz Sterlini birikimlerine 90 gün boyunca Hoş Geldin Faizi kazanabiliyor. Tasarruf odaklı ve avantajlarla dolu KOBİ Turuncu Ekstra programına dahil olan ING’li işletmeler ise program kapsamında belirlenen aylık harcama tutarına ulaştıklarında ekstra avantajlar ve ek faiz kazanıyor.

“Şubelere de kalıplara da sığmayan bankacılık anlayışımız ile işletmeler için yeni hizmetler geliştiriyoruz”

Türkiye’nin lider dijital kurumu olma hedefiyle ilerlediklerini belirten ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, “ING olarak, dijital ve esnek bankacılık anlayışımızla müşterilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, şubelere de kalıplara da sığmayan bankacılık anlayışımız doğrultusunda yeni ürün ve hizmetler geliştirerek müşterilerimize kalıpların dışında hayatın içinde çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda şahıs işletmelerine işlerinin başından ayrılmadan istedikleri yer ve zamanda, uçtan uca dijital bir deneyim yaşatarak ING’li olma imkânı sağlayarak onlara zamandan tasarruf sağlıyoruz. Dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alan ING olarak, bu hizmeti sağlayan öncü kurumlar arasında yer almaktan da ayrıca gurur duyuyoruz. Bununla beraber, işletmelere desteğimizi kesintisiz olarak sürdürmek ve ihtiyaç olduğu durumda nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ING KOBİ Anında Kredi ile dijital kanallarımız üzerinden avantajlı kredi fırsatları sunuyor ve KOBİ’e-Turuncu Hesap ile vade derdi olmadan günlük birikim yapma imkânı sağlıyoruz. İnovatif ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin yanında olmaya ve onların hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 28 Nisan 2022
İmsak 04:22
Güneş 06:00
Öğle 13:07
İkindi 16:56
Akşam 20:04
Yatsı 21:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
20°
açık