ING’den esnaf ve şahıs işletmelerine uzaktan müşteri olma kolaylığı

Dijital gücüyle alışılagelmiş kalıpları esneterek müşterilerinin hayatına uyan çözümler geliştiren ING Türkiye, esnaf ve şahıs işletmelerine yönelik uzaktan müşteri olma hizmetini hayata geçirdi. ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, “Şubelere de kalıplara da sığmayan bankacılık anlayışımız doğrultusunda dijital ve esnek yeni hizmetler geliştirerek müşterilerimize kalıpların dışında hayatın içinde çözümler sunuyoruz. Şahıs işletmelerine istedikleri yer ve zamanda, uçtan uca dijital bir deneyim yaşatarak ING’li olma imkânı sunuyoruz ve bu hizmeti sağlayan öncü kurumlar arasında yer almaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Dijital gücüyle ve zahmetsiz bankacılık anlayışı ile kalıpların dışında bankacılık ürün ve hizmetleri geliştiren ve müşterilerine hayatın içinde çözümler sunan ING Türkiye, esnaf ve şahıs işletmelerine yönelik uzaktan müşteri olma hizmetini hayata geçirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre bu doğrultuda, ING’li olmak isteyen işletmeler, evrak teslimi için şubeye gitmeden ING’li olabiliyor. İşletmeler, İnternet Bankacılığı ve ING Mobil uygulaması üzerinden KOBİ’e-Turuncu ya da ING KOBİ Anında Kredi başvurusunda bulunarak dijital kanallar üzerinden 7 gün 24 saat uzaktan müşteri olma sürecini tamamlayabiliyor.

KOBİ’e-Turuncu ya da ING KOBİ Anında Kredi başvurusunda bulunan işletmeler ürün seçim sürecini tamamladıktan sonra ING Mobil üzerinden uzaktan müşteri olma adımına geçiyor. Güvenlik adımlarını geçen kullanıcılar, son adımda müşteri temsilcileriyle yapılacak görüntülü görüşmeye katılarak anında ING müşterisi olabiliyor. Kullanıcıların bu özelliği kullanabilmesi için yeni çipli kimlik ve NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliği olan bir telefonunu olması gerekiyor. Bu özelliklere sahip kimlik kartı ve telefonu olmayanlar ise son adımda imza sürecini kurye ile tamamlayabiliyor.

İşletmeler, vade derdi olmadan günlük birikim yapma imkânı sağlayan KOBİ’e-Turuncu Hesap açma sürecinde de uzaktan müşteri olma adımını gerçekleştirebiliyor ve Türk Lirası, Dolar, Euro ve İngiliz Sterlini birikimlerine 90 gün boyunca Hoş Geldin Faizi kazanabiliyor. Tasarruf odaklı ve avantajlarla dolu KOBİ Turuncu Ekstra programına dahil olan ING’li işletmeler ise program kapsamında belirlenen aylık harcama tutarına ulaştıklarında ekstra avantajlar ve ek faiz kazanıyor.

“Şubelere de kalıplara da sığmayan bankacılık anlayışımız ile işletmeler için yeni hizmetler geliştiriyoruz”

Türkiye’nin lider dijital kurumu olma hedefiyle ilerlediklerini belirten ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, “ING olarak, dijital ve esnek bankacılık anlayışımızla müşterilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, şubelere de kalıplara da sığmayan bankacılık anlayışımız doğrultusunda yeni ürün ve hizmetler geliştirerek müşterilerimize kalıpların dışında hayatın içinde çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda şahıs işletmelerine işlerinin başından ayrılmadan istedikleri yer ve zamanda, uçtan uca dijital bir deneyim yaşatarak ING’li olma imkânı sağlayarak onlara zamandan tasarruf sağlıyoruz. Dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alan ING olarak, bu hizmeti sağlayan öncü kurumlar arasında yer almaktan da ayrıca gurur duyuyoruz. Bununla beraber, işletmelere desteğimizi kesintisiz olarak sürdürmek ve ihtiyaç olduğu durumda nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ING KOBİ Anında Kredi ile dijital kanallarımız üzerinden avantajlı kredi fırsatları sunuyor ve KOBİ’e-Turuncu Hesap ile vade derdi olmadan günlük birikim yapma imkânı sağlıyoruz. İnovatif ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin yanında olmaya ve onların hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.