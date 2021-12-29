ING, video serisi ile finansal okuryazarlığa katkı sağlıyor

ING Türkiye, Youtube kanalı üzerinden yayınladığı Para Mevzuları video serisi ile kamuoyunu sade bir dilde finans ve bankacılık konularında bilgilendiriyor.

Türkiye’nin lider tasarruf bankası olma vizyonuyla faaliyet gösteren ING Türkiye, içinde bulunduğu topluma karşı sorumluluğunu yerine getiren bir kurum olma gayretiyle ve finansal sağlığı iyileştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. ING, finansal konuların anlaşılmasındaki zorluğun üstesinden gelmek ve finansal okuryazarlığı artırmak amacıyla, finans ve bankacılık konularını herkesin anlayabileceği bir dilde anlatmak üzere ING Türkiye Youtube kanalında Para Mevzuları video serisini yayınlıyor. Birçok farklı uzmanın yer aldığı ve finansal okuryazarlık alanında farkındalığa katkı sağlamayı hedefleyen Para Mevzuları video serilerine, Prof. Dr. Emre Alkin ile ‘Turuncu Sorular’ ve Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu ‘Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’ adında iki yeni seri daha eklendi.

Prof. Dr. Emre Alkin ile ‘Turuncu Sorular’ cevap buluyor

Para Mevzuları video serisi kapsamında, finansal okuryazarlık videolarının yer aldığı Turuncu Sorular’ın her bölümünde finans, bankacılık ve ekonomi alanında merak edilen sorular, Prof. Dr. Emre Alkin moderatörlüğü ve konusunda uzman bir ING’li ile birlikte cevaplanıyor.

Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu ‘Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri’ni yorumluyor

Bankanın hazırladığı video serilerinden bir diğeri olan “Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması” kapsamında ise Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu ve bankanın uzmanları, Türkiye’nin tasarruf eğilimlerini analiz ediyor ve bireylerin tasarruf alışkanlıklarına ilişkin güncel verileri değerlendiriyor. Bankanın 2011 yılından bu yana Ipsos iş birliğinde yürüttüğü Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması, Türkiye’nin kentsel nüfusunun tasarruf alışkanlıklarını, değişimlerini, tasarruf yapma ihtimallerini saptamayı amaçlıyor.