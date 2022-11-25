ING Türkiye’ye 4 ödül birden

ING Türkiye, IMI Türkiye İletişim Merkezi Ödülleri 2022 kapsamında, En İyi Çalışan Deneyimi Birincisi, En İyi Müşteri Deneyimi Birincisi, En Övgüye Değer Dijital Çözüm ve En Övgüye Değer Takım Lideri ödüllerinin sahibi oldu.

ING Türkiye, IMI Conferences’ın düzenlediği 15. Türkiye İletişim Merkezi Ödülleri’nde 4 farklı kategoride ödüle layık görüldü. ING Türkiye, En İyi Çalışan Deneyimi Birincisi, En İyi Müşteri Deneyimi Birincisi, En Övgüye Değer Dijital Çözüm ve En Övgüye Değer Takım Lideri ödüllerinin sahibi oldu.

"Müşterilerimizle en doğru iletişimi sağlayan ekiplerimiz başarımızın en önemli anahtarı"

Mükemmel müşteri ve çalışan deneyimi hedefiyle ilerlediklerini belirten ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Tuğçe Bora Kılıç, “Mükemmel müşteri deneyimini stratejimizin merkezinde konumlandırıyoruz ve müşterilerimize kişisel, ilgili, kolay ve anında hizmet sunmak için aralıksız çalışıyoruz. Hizmet seviyemizi ve kalitemizi en üst seviyede tutabilmek amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Müşterilerimize daha iyi bir deneyim sağlamak için dijitalleşmenin önemli bir araç olduğuna inanıyor hem müşteri iç görülerini anlamak hem de operasyon süreçleri daha verimli hale getirmek için yapay zeka ve robotik gibi yeni nesil teknolojilerden yararlanıyoruz. Bu araçları etkin kullanabilen, müşterilerimizle en doğru iletişimi ve etkileşimi sağlayan ekiplerimiz ise başarımızın en önemli anahtarı. Mutlu müşteri ve mutlu çalışan deneyimi alanındaki başarımızı gösteren bu prestijli ödülleri kazanmaktan gurur duyuyoruz. Dijital gücümüz, esnek ve çevik yapımızla müşterilerimizin ve çalışanlarımızın hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlamak için çalışmaya ve yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.