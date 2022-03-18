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ING Türkiye’den globale üst düzey atama

ING Türkiye’den yurt dışına üst düzey bir atama gerçekleşti. ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi İhsan Çakır, 1 Nisan 2022 itibarıyla ING Leasing Belçika CEO’su ve ING Grubu Pazar Liderleri Bölgesi Leasing Takım Lideri olarak atandı.

Ekonomi 18.03.2022, 10:39
ING Türkiye’den globale üst düzey atama

ING Türkiye’den yurt dışına üst düzey bir atama gerçekleşti. ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi İhsan Çakır, 1 Nisan 2022 itibarıyla ING Leasing Belçika CEO’su ve ING Grubu Pazar Liderleri Bölgesi Leasing Takım Lideri olarak atandı.

Çalışanlarının ve müşterilerinin her zaman bir adım önde olmalarını mümkün kılma hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye’den yurt dışına üst düzey bir atama gerçekleşti. ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi İhsan Çakır, 1 Nisan 2022 itibarıyla ING Leasing Belçika CEO’su ve ING Grubu Pazar Liderleri Bölgesi Leasing Takım Lideri olarak atandı.

2012 yılında Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak ING Türkiye ailesine katılan ve 2018 yılından itibaren ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Çakır, aynı zamanda ING Leasing Yönetim Kurulu Başkanı ve ING Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı görevlerini de üstlendi. Çakır, ING Türkiye’de tüzel bankacılığın dijital odaklı gelişimine; KOBİ ve Ticari bankacılık faaliyetlerinin Tüzel Bankacılık çatısı altında birleşme sürecine liderlik ederek önemli başarılara imza attı. Tüzel bankacılık ve leasing alanındaki 27 yılı aşkın deneyimi ve geniş bilgi birikimi ile Çakır, yeni rolüyle birlikte Belçika ve Hollanda leasing şirketlerinden sorumlu olarak leasing stratejilerinin oluşturulması, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve bu hizmetlerin Pazar Liderleri bölge pazarlarının yanı sıra tüzel bankacılık alanında faaliyette bulunan diğer tüm ülkelerde uygulanmasında lider bir rol üstlenecek.

“İnsan sermayemizle birlikte global roller için bir yetenek havuzu olmayı sürdürüyoruz”

İhsan Çakır’ın yeni görevinden dolayı memnuniyet duyduğunu aktaran ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “ING Türkiye olarak, tüzel müşterilerimize daha kolay ve zahmetsiz bir bankacılık deneyimi sunma hedefiyle dijitalleşmeyi stratejimizin merkezimize alıyoruz. Bu kapsamda hem müşterilerimizi finansal olarak destekliyor hem de dijitalleşme yolculuklarına katkı sağlıyoruz. Bununla beraber ING Türkiye’nin iştiraki ING Leasing de uzmanlığını ve müşteri ihtiyaçlarına özel çözümlerini ING müşterilerine sunarak, onların bir adım önde olmalarını mümkün kılmak için faaliyetlerini sürdürüyor. Tüzel bankacılık ve leasing alanında elde ettiğimiz başarılarla birlikte ING Grubu içinde takdir edilmekten ve insan sermayemizle birlikte global roller için yetenek havuzu olmaktan mutluyuz. ING Türkiye ailesinde başarılara imza atmış değerli bir liderin daha ING Grubu’nda önemli bir role atanmasından dolayı gurur duyuyorum” dedi.

Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan İhsan Çakır, 1994 yılında profesyonel kariyerine bankacılık alanında başlayarak özel bankalarda ve özel sektörde çeşitli üst düzey pozisyonlarda görev aldıktan sonra 2012 yılında ING Türkiye bünyesine katıldı. Çakır, 2018 yılından beri ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

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