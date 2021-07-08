ING TÜRKİYE VE TMOK DESTEKLEDİKLERİ KADIN SPORCULARI TOKYO’YA UĞURLUYOR

Daha iyi ve eşit bir gelecek için kadının güçlendirilmesi gerektiğine inanan ING, Çeşitlilik ve Dahiliyet Politikası çerçevesinde ilerleyerek toplumsal cinsiyet eşitliğini faaliyetlerinin merkezine alıyor. Bu kapsamda kadının güçlendirilmesini destekleyecek projelere imza atan ING Türkiye, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliği ile hayata geçirdiği ING Olimpik Kızlar Projesi kapsamında desteklediği kadın sporcuları Tokyo 2020 Olimpiyatları’na uğurladı. Olimpik Kızlar projesi kapsamında desteklenen ve Olimpiyatlar’a katılacak sporculara motivasyon sağlamak için özel bir proje geliştiren ING, hazırladığı video ile tüm Türkiye’ye sporculara destek mesajı paylaşmaları için çağrıda bulunuyor. Proje kapsamında gelen destek mesajları bir USB kolyeye yüklenecek ve Olimpik Kızlar projesi kapsamında desteklenen kadın sporculara gönderilecek.

Alper Gökgöz: Kadın rol modellerin desteklenmesi ile Türkiye’nin gerçek potansiyeli ortaya çıkacak

Cinsiyet bağımsız fırsat eşitliğini ING kültürünün bir parçası olarak gördüklerini belirten ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “ING olarak cinsiyet eşitliğini faaliyetlerimizin odağımıza alıyor ve daha eşit bir gelecek için kadının güçlendirilmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda güçlü olduğumuz ve katkı sağlayabileceğimize inandığımız alanlarda kadının güçlendirilmesine yönelik adımlar atıyoruz. Cinsiyet eşitliğine bütüncül olarak bakıyor, sadece kurum içerisinde değil aynı zamanda kurum dışında da kadının güçlendirilmesini destekleyecek projelere imza atıyoruz. Kadın rol modellerin desteklenmesi ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçleneceğine ve Türkiye’nin gerçek potansiyelinin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Türk sporunun en köklü paydaşlarından Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi paydaşlığı ile ING Olimpik Kızlara Destek Projesi’ni de bu hedefle hayata geçirdik. Bu proje ile sporcularımızın yanında sadece maddi olarak yer almıyoruz, aynı zamanda onları bir rol model olarak küçük yaştaki genç kızlarımıza da tanıtıyoruz. Kadın rol modellerin desteklenmesi ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçleneceğine ve Türkiye’nin gerçek potansiyelinin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Projemiz ile kadının her platformda izleyici değil, sahadaki oyuncu olması gerektiğini vurguluyoruz. Bu nedenle “Bastırın Kızlar” diyerek hem onları cesaretlendiriyoruz hem de onları izleyen milyonlarca genç kıza ilham vermek istiyoruz” dedi.

Gökgöz, “Tokyo 2020 Olimpiyatları yüzde 49’a yakın kadın sporcu katılımıyla bugüne kadarki cinsiyet eşitliğinin en yüksek oranda sağlandığı Oyunlar olacak. Olimpiyat kotası alan ve Türkiye adına yarışacak olan kadın sporcu oranı da 50 kadın sporcu ile yüzde 46 oldu. Olimpiyatlar’da kadın temsilinde eşitliğe bu kadar yaklaşmak hepimiz için oldukça mutluluk verici. Sporcularımız Tokyo 2020 Olimpiyatları’na da büyük bir azim, disiplin ve kararlılıkla hazırlanıyorlar. Elde edecekleri sonuç ne olursa olsun Tokyo yolunda mücadele eden ve Olimpiyatlar’da yarışacak sporcularımızın onları izleyen genç kızlarımıza ilham vereceğine inancımız tam. Ülkemizi temsil edecek bütün sporcularımızla gurur duyuyor ve hepsine başarı dileklerimizi iletiyoruz” diye aktardı.

Uğur Erdener: Yarının güçlü kadınlarına ilham olacak sporcularımıza başarılar diliyoruz

TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ise “Kadınların sporun her kademesine eşit ve güvenilir erişimini sağlamayı kendine görev ve misyon edinen bir kuruluş olarak, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek rol model kadın sporcularımıza ING ile birlikte destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yarının güçlü kadınlarına ilham olacak, bizleri gururlandıracak sporcularımıza gönülden başarılar diliyoruz” dedi.