ING Türkiye Müşteri İletişim Merkezi’ne birincilik ödülü

İSTANBUL (AA) - Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, IMI Türkiye İletişim Merkezi Ödülleri 2021 kapsamında kategorisinin “En İyi İletişim Merkezi” olmaya hak kazandı.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin lider dijital kurumu olma hedefiyle ilerleyen ve müşteri deneyimini stratejisinin merkezine koyan ING Türkiye, IMI Conferences tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen ve birçok farklı sektörden yoğun katılımla gerçekleştirilen Türkiye İletişim Merkezi Ödülleri 2021 kapsamında kategorisinin en iyisi seçildi.

4 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen ödül töreninde ING Türkiye, Müşteri İletişim Merkezi çalışmaları ile “500’den Az Koltuklu En İyi İletişim Merkezi” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Yücel Ölçer, dijital liderlik hedefiyle ilerlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Müşteri memnuniyetini stratejimizin merkezinde konumluyor, müşterilerimizi dinleyerek onların ihtiyaçlarına yönelik süreçler tasarlıyoruz. Mükemmel müşteri deneyimi için robot teknolojileri ve yapay zeka gibi yeni nesil teknolojileri en etkin araçlarımız olarak kullanıyoruz. Hizmet seviyemizi ve kalitemizi en üst seviyede tutabilmek amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Müşterilerimizin bize hızlı bir şekilde ulaşabilmeleri için yapay zeka modelleri ile çağrı tahminlemesi yapıyor, yine yapay zeka ile müşterilerimizi ihtiyaçlarını adresleyebilecek en doğru müşteri iletişim danışmanı ile buluşturuyoruz. Aynı zamanda, robot teknolojileri ile operasyon gerektiren süreçleri hızlıca tamamlıyor ve ihtiyaçları en kısa sürede karşılıyoruz. Müşterilerimizin memnuniyeti için aralıksız çalışan ve onların hayatlarına dokunan Müşteri İletişim Merkezi ekibimizin de ayrıca kilit bir rolü bulunuyor. Bu önemli ödülle, mutlu müşteri ve mutlu çalışan deneyimi konusundaki gücümüzü taçlandırmaktan gurur duyuyoruz." ​​​​​​​

