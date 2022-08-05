ING Türkiye 2022 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

ING Türkiye, 2022 yılının ilk yarısına yönelik konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,43 olarak gerçekleşen ve konsolide aktif toplamı 98,7 milyar TL olan banka, bu dönemde 62,6 milyar TL’si nakdî olmak üzere ekonomiye toplam 72,2 milyar TL tutarında kredi büyüklüğü ile kaynak sağladı.

ING Türkiye, 2022 yılı ilk yarı konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde konsolide aktif toplamı 98,7 milyar TL olan ING Türkiye’nin sermaye yeterlilik oranı da yüzde 17,43 seviyesinde gerçekleşti ve vergi öncesi kârı ise 1,6 milyar TL oldu. 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla toplam özkaynakları 11,9 milyar TL olan ve toplam mevduatları 60,9 milyar TL’ye ulaşan bankanın ülke ekonomisine sağladığı kredi desteği de 62,6 milyar TL’si nakdî olmak üzere, toplam 72,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

"Güçlü sermaye yapımızla, finansal tablolarımızda sağlam performans sergiliyoruz"

Yılın ilk yarısını değerlendiren ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Küresel çapta enflasyonun öne çıktığı ve bölgemizde yaşanan karışıklıkların dünya ekonomisine yönelik zorlu etkilerinin hissedildiği bu dönemde, müşterilerimizin, paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın yanında olmaya ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Güçlü sermaye yapımızla, finansal tablolarımızda sağlam performans sergiliyoruz. Bu doğrultuda, yıl sonuna göre mevduatta yüzde 16 oranında büyüme gösterdik ve aktif büyüklüğümüzde de yıl sonuna kıyasla yüzde 11 artış kaydettik. Ayrıca, ülke ekonomisine sağladığımız kredi desteğini yıl sonuna göre yüzde 14 oranında artırdık” dedi.

"İşletmelerin hayatlarını kolaylaştırmak için dijital ve esnek hizmetler geliştiriyoruz"

Dijital liderlik yolunda güçlü adımlar atmayı sürdürdüklerini vurgulayan Gökgöz, “Şubelere de kalıplara da sığmayan bankacılık anlayışımız doğrultusunda işletmelerin hayatlarını kolaylaştırmak için dijital ve esnek hizmetler geliştirmeye devam ediyoruz. Şahıs işletmelerine uçtan uca dijital bir deneyim yaşatarak ING’li olma imkânı sağlıyoruz ve bu hizmeti sağlayan öncü kurumlar arasında yer alıyoruz. Bununla beraber, işletmelere desteğimizi kesintisiz olarak sürdürmek ve nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ING KOBİ Anında Kredi ile dijital kanallarımız üzerinden kredi fırsatları sunuyoruz. Ayrıca, işletmelerin ticarette güçlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla iş ortaklıkları gerçekleştiriyoruz. Son olarak, Hepsiburada ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında Hepsipartner İş Ortağım platformuna dahil olan satıcılara ekstra avantajlar sunuyoruz” diye konuştu.

"Sürdürülebilirlik bağlantılı 300 milyon euro tutarındaki sendikasyon işlemini yüzde 100 oranında yeniledik"

Sürdürülebilir bir dünya hedefiyle ilerlediklerini aktaran Gökgöz, “Sürdürülebilirlik alanında öncü adımlar atan bir grubun parçası olarak, sürdürülebilir bir gelecek inşa etme hedefiyle çalışıyor ve uluslararası deneyim ve uzmanlığımızı ülkemize aktarıyoruz. Bu doğrultuda geçen sene gerçekleştirdiğimiz ve bankamızın sürdürülebilirlik bağlantılı ilk sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyan toplam 300 milyon euro tutarındaki işlemi yüzde 100 oranında yeniledik. Bu işlemle sağlanan kaynağın hem müşterilerimiz hem de ülke ekonomisi açısından katkı sağlayacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

"Çalışanlarımızı desteklemeyi önceliklendiriyor ve esneklikler dünyamızı genişletiyoruz"

Çalışan mutluluğu için esnek ve yenilikçi olmayı başarının anahtarı olarak gördüklerini aktaran Gökgöz, “Bu dönemde çalışanlarımızı desteklemek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda, esnek çalışma şartlarının öncüsü ING olarak, çalışanlarımız için esneklikler dünyamızı genişletmeyi de sürdürüyoruz. Esnek çalışma modelleri ile sektörde fark oluşturan yeniliklere imza atan bir kurum olarak, Flexi Kariyer ve Flexi İzin gibi yenilikçi uygulamalarımız ile esnekliği sadece çalışma modelleri ile sınırlamıyor, IK uygulamalarımıza bütüncül olarak yansıtıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dijitalleşme vizyonu doğrultusunda, daha kolay bir bankacılık deneyimi sunmak için ING Mobil’e yeni özellikler eklemeyi sürdüren banka, kullanıcılarına ING Mobil üzerinden İstanbulkart’a bakiye yükleme özelliği sundu.