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ING Türkiye 2022 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

ING Türkiye, 2022 yılının ilk çeyreğine dair konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Sermaye yeterlilik oranı yüzde 19,06 olarak gerçekleşen ve konsolide aktif toplamı 90,8 milyar TL olan banka, bu dönemde 61,8 milyar TL’si nakdî olmak üzere ekonomiye toplam 73,4 milyar TL tutarında kredi büyüklüğü ile kaynak sağladı.

Ekonomi 10.05.2022, 09:06
ING Türkiye 2022 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

ING Türkiye, 2022 yılının ilk çeyreğine dair konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Sermaye yeterlilik oranı yüzde 19,06 olarak gerçekleşen ve konsolide aktif toplamı 90,8 milyar TL olan banka, bu dönemde 61,8 milyar TL’si nakdî olmak üzere ekonomiye toplam 73,4 milyar TL tutarında kredi büyüklüğü ile kaynak sağladı.

ING Türkiye, 2022 yılı ilk çeyrek konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde konsolide aktif toplamı 90,8 milyar TL olan bankanın sermaye yeterlilik oranı da yüzde 19,06 seviyesinde gerçekleşti ve vergi öncesi kârı ise 748 milyon TL oldu. 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla toplam özkaynakları 11,3 milyar TL olan ve toplam mevduatları 56,6 milyar TL’ye ulaşan bankanın ekonomiye sağladığı kredi desteği de 61,8 milyar TL’si nakdî olmak üzere, toplam 73,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

"Ülke ekonomisine sağladığımız kaynağı yüzde 16 oranında artırdık"

Yılın ilk çeyreğini değerlendiren ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Pandeminin hafiflediği ve dünyanın normalleşmeye daha fazla ağırlık verdiği 2022 yılının ilk çeyreği, bölgemizde yaşanan karışıklıkların küresel olarak ekonomik anlamda zorlayıcı etkilerine sahne olurken, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve paydaşlarımıza destek olmak için gerekli tüm adımları atmayı sürdürüyoruz. Banka olarak kolay, akıllı ve kişisel bir müşteri deneyimi oluşturan zahmetsiz bir bankacılık anlayışı ile faaliyetlerimize devam ediyor ve finansal tablolarımızla da sağlam bir performans sergiliyoruz. Bu kapsamda, bir önceki yılın aynı dönemine göre vergi öncesi karımızda yüzde 147 oranında büyüme gösterdik. Ayrıca, ülke ekonomisine sağladığımız kredi desteğini yıl sonuna göre yüzde 16 oranında artırmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

"Kullanıcılarımıza kalıpların dışında hayatın içinde çözümler sunuyoruz"

Banka olarak dijital liderlik hedefinde de güçlü adımlarla ilerlemeye devam ettiklerini belirten Gökgöz, “Bu süreçte, ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla geleceğin bankacılığı için yatırımlarımızı şekillendirmeyi sürdürdük. Şubelere de kalıplara da sığmayan bankacılık anlayışımız doğrultusunda yeni ürün ve hizmetler geliştirerek müşterilerimize kalıpların dışında hayatın içinde çözümler sunmaya devam ettik. Müşterilerimizin ürünlerimiz ve mobil bankacılık hakkında bilgi alabildiği, dijital bankacılık odaklı ve modern tasarımıyla dikkat çeken ING House adında hizmet noktalarımızın ilkini açtık. Bununla beraber müşterilerimize ING Mobil’de yer alan Cebimdeki Danışman üzerinden görüntülü görüşme yaparak Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı açma kolaylığı sunduk” dedi.

Kadın girişimcilerin ve işletmelerin ticarette güçlenmesi amacıyla iş ortaklıkları gerçekleştirildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplumsal cinsiyet eşitliğini faaliyetlerinin odağına alan banka, kadın girişimcilerin e-ticarette güç kazanmalarını desteklemek amacıyla, Hepsiburada ile iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği doğrultusunda ING, Hepsiburada Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programından faydalanan kadın girişimcilere işlerini büyütmelerine katkıda bulunmak ve işletmelerini geleceğe taşımalarını sağlamak amacıyla finansman desteği ve birçok avantaj sunuyor. Hepsiburada ile kadın girişimcilere verdiği desteğin yanı sıra, e-ticaret platformlarından ÇiçekSepeti ile iş birliği gerçekleştiren banka, bu doğrultuda ÇiçekSepeti Avantaj platformu üzerinden ÇiçekSepeti’nde mağazası bulunan işletmelere özel avantajlar sunmaya başladı. Banka, ürün yelpazesini genişletmeyi sürdürerek, Emekliliğim Güvende BES Çocuk Planı’nı kullanıcılarına sundu. Bankanın geliştirdiği Emekliliğim Güvende BES Çocuk Planı ürünü ile ebeveynler çocuklarının geleceğini güvence altına alabileceği belirtildi. Banka bu dönemde ayrıca emekli kullanıcılarına da desteğini sürdürürken, emekli maaşını ING’ye taşıyanlara maaş tutarına göre 2 bin 750 TL’ye varan koşulsuz nakit promosyon sunduğu belirtildi.

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