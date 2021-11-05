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ING Türkiye 2021 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

ING Türkiye, 2021 yılının üçüncü çeyreğine dair konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide sermaye yeterlilik oranı yüzde 19.72 olarak gerçekleşen banka, üçüncü çeyrekte 40.6 milyar TL’si nakdî olmak üzere toplam 47.1 milyar TL tutarında kredi büyüklüğü ile ekonomiye kaynak sağladı.

Ekonomi 05.11.2021, 20:49
ING Türkiye 2021 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

ING Türkiye, 2021 yılının üçüncü çeyreğine dair konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide sermaye yeterlilik oranı yüzde 19.72 olarak gerçekleşen banka, üçüncü çeyrekte 40.6 milyar TL’si nakdî olmak üzere toplam 47.1 milyar TL tutarında kredi büyüklüğü ile ekonomiye kaynak sağladı.

ING Türkiye, 2021 yılı üçüncü çeyrek konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde konsolide aktif toplamı 70.1 milyar TL olan bankanın konsolide sermaye yeterlilik oranı da yüzde 19.72 seviyesinde gerçekleşti. 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla toplam öz kaynakları 10.2 milyar TL olan ve toplam mevduatları 46.5 milyar TL’ye ulaşan bankanın ekonomiye sağladığı kredi desteği de 40.6 milyar TL’si nakdî olmak üzere, toplam 47.1 milyar TL olarak gerçekleşti.

"Toplam müşteri edinimi içinde uzaktan müşteri edinimi oranımız yüzde 35’e ulaştı"

Yılın üçüncü çeyreğini değerlendiren ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Dünyada ve Türkiye’de aşılamayla birlikte normalleşmenin hızlanması ekonomik olarak da hareketliliği artırırken, banka olarak yılın üçüncü çeyreğinde de ülke ekonomisine katkıda bulunmayı ve hem finansal olarak hem de yenilikçi hizmetlerimizle müşterilerimizin yanında olmayı sürdürdük. Bu kapsamda lider tasarruf bankası olma vizyonuyla ilerleyen ve mevduatı tabana en yaygın olan banka olarak, mevduatta yıl sonuna göre yüzde 16 oranında büyüme kaydetmekten mutluyuz. Bununla beraber aktif toplamda da yine yıl sonuna kıyasla yüzde 6 oranında büyüme performansı gösterdik” dedi. Finansal sonuçlarla beraber dijital liderlik hedefi doğrultusunda ilerleyerek dijital yatırımları önceliklendirdiklerini belirten Gökgöz, “Dijitalleşme yolunda attığımız adımların olumlu sonuçlarını görmeye devam ediyoruz. Uzaktan müşteri ediniminin ilk beş ayında sektörde 367 bin müşteri bu yol ile banka müşterisi oldu ve bunun toplam müşteri edinimi içerisindeki payı yüzde 7.8 olarak gerçekleşti. ING’de ise bu oranın yüzde 35’e ulaşması bizi ayrıca mutlu etti. Dijitalleşmeyi stratejimizin merkezine alarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Finansal sonuçlarının yanı sıra banka, dijital yatırımlarına devam ederek yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdürdü. Bu kapsamda banka, görüntülü görüşme teknolojisi ile dijitale insan dokunuşu getiren ve ilk etapta yatırım ürünleri kapsamında hayata geçirilen Cebimdeki Danışman’ın hizmet kapsamını kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda genişleterek sigorta ürünlerini dahil etti. Bununla beraber, online alışverişlerde taksitle ödeme fırsatı sunan ve online kredi kullanımını kolaylaştıran ING Alışverişçi platformu kapsamında yeni bir stratejik iş ortaklığına imza atıldı. Bu iş birliği ile bankanın kullanıcısı olan ya da olmayan herkes Hepsiburada üzerinden ihtiyaç duydukları anda tek tıkla kolayca ve hızlıca kredi kullanabiliyor. Tasarruf sahipliğini destekleyecek ürün, hizmet ve yatırım araçları geliştirmeyi önemseyen banka, bu dönemde ayrıca kullanıcılarının alışverişlerinde küsuratlı ödemelerin üstü ile birikim yapmalarını kolaylaştıran Koy Kenara özelliğini hayata geçirdi. Banka 3. çeyrek itibariyle ayrıca pandemi döneminde kullanıcılarını ekonomik olarak da destekledi.

Dijital Öğretmenler Projesi’nin Etki Raporu açıklandı

Dijital liderlik stratejisiyle birlikte aynı zamanda Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak toplumsal yatırımlarını sürdüren banka, bu kapsamda ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine dijital okuryazarlık becerileri kazandırmak amacıyla Habitat Derneği ve ODTÜ iş birliğiyle hayata geçirdiği Dijital Öğretmenler projesinin Etki Raporu’nu açıkladı. Sonuçlara göre, proje öğretmenlerin teknolojiyi kullanma konusunda özgüvenlerini artırırken aynı zamanda teknolojiyle ders materyalleri üretme becerilerini de geliştirdi.

Bankanın Dijital Öğretmenler projesi Stevie Uluslararası İş Ödülleri kapsamında Sosyal Sorumluluk alanında Yılın İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası dalında altın ödüle layık görülürken, Sardis Ödülleri kapsamında ise Pozitif Sosyal Etki kategorisinde gümüş ödül aldı. Dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alan banka aynı zamanda Stevie Uluslararası İş Ödülleri kapsamında ayrıca Yönetim, Risk ve Uyum Çözümü kategorisinde Kara Para Aklama ile Mücadelede Yeni Çağ isimli projesi ile gümüş ödül kazandı.

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