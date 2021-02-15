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ING Türkiye 2020 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

ING Türkiye, 2020 yılı sonu konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2020 yılında 41.2 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 49.6 milyar TL tutarında kredi desteğiyle ekonomiye kaynak sağlayan bankanın sermaye yeterlilik oranı da yüzde 24.18 olarak gerçekleşti. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Güçlü sermaye yapımız ile müşterilerimizin finansmana erişimlerini destekledik. Türkiye’nin en iyi dijital kurumu olma hedefimize yönelik önemli adımlar atarken, bu adımlarımızı çalışan tarafında öncü esnek çalışma modelleriyle, müşteri memnuniyeti tarafında sektör birincisi seçilerek pekiştirdik” dedi.

Ekonomi 15.02.2021, 21:57
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ING Türkiye 2020 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

ING Türkiye, 2020 yılı sonu konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2020 yılında 41.2 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 49.6 milyar TL tutarında kredi desteğiyle ekonomiye kaynak sağlayan bankanın sermaye yeterlilik oranı da yüzde 24.18 olarak gerçekleşti. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Güçlü sermaye yapımız ile müşterilerimizin finansmana erişimlerini destekledik. Türkiye’nin en iyi dijital kurumu olma hedefimize yönelik önemli adımlar atarken, bu adımlarımızı çalışan tarafında öncü esnek çalışma modelleriyle, müşteri memnuniyeti tarafında sektör birincisi seçilerek pekiştirdik” dedi.

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, 2020 yıl sonu konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2020 yıl sonunda ING Türkiye’nin konsolide aktif toplamı 66.2 milyar TL, vergi öncesi kârı ise 987 milyon TL oldu. Yıl sonu itibarıyla konsolide özkaynakları 9.4 milyar TL, konsolide sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 24.18 olarak gerçekleşen banka, 2020 yıl sonunda ekonomiye 41.2 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 49.6 milyar TL’lik kredi desteği sağladı. Bankanın mevduat hacmi ise 40.1 milyar TL’ye yükseldi.

Banka, pandeminin sağlık, sosyal hayat ve ekonomik yönden zorlayıcı etkilerinin küresel ölçekte devam ettiği 2020 yılında ekonomik yönden müşterilerine destek verdi ve dijitalleşme stratejisinde altyapı ve insan yatırımına hız kesmeden devam etti.

Alper Gökgöz: “Pandemide müşterilerimizi ekonomik açıdan destekledik”

Güçlü sermaye yapısı ile müşterilerinin finansmana erişimlerini kolaylaştırdıklarını söyleyen, ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "Pandemi döneminde çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumun sağlığını korumaya yönelik destek sağlamayı önceliklendirdik. İş sürekliliğini ve müşteri memnuniyetini sürdürmek amacıyla adımlar attık. Dijital liderlik, tasarrufun artırılması ve ihracatın desteklenmesi hedeflerimize yönelik çalışmaları yoğunlaştırdık. Müşterilerimizi bu dönemde ekonomik açıdan destekledik. Bu kapsamda bireysel ve tüzel tarafta kredi ertelemeleri gerçekleştirdik ve yerli üretim yapan firmalara, KOBİ’lere ve ekonomiye katkı sağlamak üzere, uygun koşullar sunan kredi paketleri hazırladık” dedi.

“Esnek çalışma modellerinde ilklere imza attık”

Türkiye’nin en iyi dijital kurumu olma hedefiyle ilerlediklerini belirten Gökgöz şu bilgileri verdi: “Dijitalleşmeyi bütüncül olarak ele alıyor, sadece teknolojik altyapıya değil, insan kaynağına da yatırım yapıyoruz. Türkiye’nin en iyi işveren markalarından biri olma hedefiyle, birçok yenilikçi ve öncü uygulamaya imza atıyoruz. 2015 yılında çalışanlarına uzaktan ve esnek çalışma modelleri sunan ilk banka olarak, yeni çalışma modelleri geliştirmek için pandemi döneminden önce çalışmalarımıza başladık. ‘ING’de önce kendin, sonra ING’li olursun’ yaklaşımıyla dört yeni esnek çalışma modelini tasarladık ve Ocak 2021’den itibaren uygulamaya aldık.”

“Müşteri memnuniyeti araştırmasında sektör birincisi olduk”

Dijital liderlik yolunda müşterilere yönelik atılan adımları da anlatan Gökgöz, şöyle konuştu: "Müşterilerimizin iş ve özel yaşamlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılmak için onlara her zaman ve her yerden akıllı, kolay ve kişisel çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Geçtiğimiz yıl bireysel ihtiyaç kredilerinin adet bazında yüzde 80’ini şube dışı kanallardan kullandırdık. Dijital kanalları kullanan toplam aktif müşteriler içindeki mobil bankacılık müşteri payımız yüzde 98’e ulaştı. Veri bilimi ve yapay zekâ yatırımlarımıza devam ettik. Yazışmalı bankacılık asistanımız INGo ile 2020 yılında 6.5 milyon tekil mesaj aldık. Dijitalleşme adına yaptığımız bütün bu çalışmalar müşteri memnuniyeti olarak karşılık buldu. Türkiye’de müşteri deneyimi alanında yapılan bağımsız bir araştırmada bankacılık kategorisinde ilk sırada yer aldık.”

Cebimde POS’ta temassız işlem limiti kaldırıldı

Cep telefonlarını temassız POS cihazına dönüştüren “Cebimde POS” ürününü geçen yıl işletme sahiplerinin kullanımına sunan banka, 2020’de Cebimde POS’ta temassız kartlarla yapılan işlemlerdeki limitleri kaldırdı. Cebimde POS kullanan işletmeler sadece 250 TL’ye kadar olan işlemleri değil, artık 250 TL üzeri işlemleri de temassız olarak alabiliyor.

TOG iş birliğiyle eğitim fonu ve Dijital Öğretmenler projesi

ING Türkiye, pandeminin olumsuz toplumsal etkilerini sınırlandırmaya yönelik Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile iş birliğine imza attı ve TOG’a 1.5 milyon TL bağışlayarak bir burs fonu oluşturdu. Çalışanların bağışları ile dışarıdan gelen bağışları iki katına çıkararak, fonun 1.7 milyon TL büyüklüğe ulaşmasını sağladı. ING Türkiye ayrıca Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL bağışladı.

ING Türkiye, dijitalleşmede liderlik stratejisine paralel olarak toplumsal yatırımlarını da öğretmenlere yönelik bir projeyle hızlandırdı ve Habitat Derneği, ODTÜ iş birliği ve İLKSAN desteğiyle Dijital Öğretmenler projesini hayata geçirdi. 1000 öğretmenle ilk fazı tamamlanan proje ile öğretmenlerin dijitalleşen dünyaya adım atması, yüz yüze ve uzaktan eğitimde yararlanabilecekleri dijital okuryazarlık becerileri edinmeleri ve Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecine katkıda bulunulması hedefleniyor.
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