ING MOBİL’DEN İLK KEZ ING’Lİ OLANLARA ÖZEL %19,50 GÜNCEL HOŞ GELDİN FAİZİ

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ve “Bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman” söylemiyle ilerleyen ING Türkiye, dijital müşteri edinimi ile ilk kez ING’li olanlara özel fırsatlar sunuyor. ING Mobil üzerinden ING’li olan ve e-Turuncu Hesap açanlar kazançlı çıkıyor. ING Mobil’den ilk kez ING’li olanlar, e-Turuncu Hesap’ın %19,50 güncel Hoş Geldin Faizi fırsatından yararlanabiliyor.

INGli’ler Turuncu Hesap’taki birikimlerini diledikleri zaman vade derdi olmadan kullanabiliyor

Türkiye’nin lider tasarruf bankası olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren ING Türkiye’nin tasarruf sahipliği oranının artmasına katkı sunan ve bugüne kadar 2.7 milyona ulaşan müşteri sayısıyla Turuncu Hesap ürünü vade derdi olmadan birikim yapma imkanı sağlıyor ve bin liraya da 1,5 milyon liraya da aynı faiz oranında kazandırıyor. Turuncu Hesap’tan para çekildiğinde veya hesaba para yatırıldığında vade bozulmuyor. Turuncu Hesap’ta biriken parayı ING’liler diledikleri zaman ihtiyaçları için anında kullanabiliyor. Turuncu Hesap’tan para çekildiğinde veya hesaba para yatırıldığında vade bozulmuyor ve kullanıcılar o güne kadar kazandığı faizi de kullanabiliyor.

ING Mobil üzerinden 3 adımda ING müşterisi olma süreci tamamlanıyor

ING Mobil’i indirenler “ING’li Ol”u tıklayarak sadece 3 adımda müşteri olma sürecini tamamlayabiliyor. Önce kısa formu dolduran kullanıcılar, ardından yönlendirmeleri takip ederek kimlik bilgilerini doğruluyor. Kullanıcılar son adımda müşteri temsilcileriyle yapılacak görüntülü görüşmeye katılarak anında ING müşterisi olabiliyor ve ING’nin müşterilerine sunduğu tüm ürün ve hizmetlerden hemen faydalanmaya başlayabiliyor. Kullanıcıların bu özelliği kullanabilmesi için yeni çipli kimlik ve NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliği olan bir telefonunu olması gerekiyor. ING tarafından sağlanacak bu hizmet ile kullanıcılar güvenlik adımlarını geçtikten sonra isterlerse hemen bir ING müşteri temsilcisine bağlanarak müşteri olma işlemlerini tamamlayabiliyor ya da görüntülü görüşmeleri için randevu alabiliyor.