ING KOY KENARA İLE ALIŞVERİŞTE KÜSURATLAR BİRİKEREK DEĞERLENİYOR

Türkiye’nin lider tasarruf bankası olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren ING, Turuncu Ekstra’lılar için geliştirdiği ve alışveriş yaparken küsuratlı ödemelerin üstü ile birikimi kolaylaştıran “Koy Kenara” özelliğini hayata geçirdi. İsteğe bağlı tanımlanabilen Koy Kenara ile ING’liler, Turuncu Ekstra Banka Kartı ile yapacakları alışverişlerin küsuratlarını 1 TL veya 5 TL’ye tamamlayarak aradaki kuruşları e-Turuncu Hesap’ta biriktirebiliyor ve bu şekilde harcamaları üstünden birikenleri günden güne değerlendiriyor. Kullanıcılar, ING Mobil üzerinden Koy Kenara özelliğini aktive edebiliyor, istedikleri zaman tercihlerini değiştirebiliyor ya da iptal edebiliyor. Koy Kenara’yı aktive ederken, Turuncu Ekstra Banka Kartı ile yapılacak alışverişlerin küsuratlarının, tercihlerine göre 1 TL veya 5 TL'ye tamamlanmasını seçerek, aradaki küsuratların birikeceği e-Turuncu hesaplarını belirliyorlar ya da yeni bir e-Turuncu hesap açabiliyorlar. Örneğin, Turuncu Ekstra Banka Kartı ile 12,10 TL’lik bir alışveriş yapıldığında, küsuratların 1 TL’ye tamamlaması seçilirse 0,90 TL, 5 TL’ye tamamlaması seçilirse 2,90 TL e-Turuncu Hesaba otomatik olarak aktarılıyor. Böylece, ING’liler yaptıkları alışverişler aracılığıyla ufak ufak birikim yaparak, birikim hedeflerine daha kolay ulaşabiliyor.

Tasarruf odaklı ve avantajlarla dolu Turuncu Ekstra programına dahil olan ING’liler, Turuncu Ekstra Banka Kart’larından ya da vadesiz hesaplarından fatura ödemeleri dahil aylık 1.000 TL harcama yaptıklarında ekstra avantajlar kazanıyor. Bu kapsamda ING müşterileri, Turuncu ve e-Turuncu TL Hesaplarında ek faizler alabiliyor ve ihtiyaç kredisi ödemelerinde nakit iade avantajından yararlanabiliyor. Aynı zamanda dijitalde para transferinde ücret ödemiyor ve tüm ATM’lerden ücretsiz para çekip yatırabiliyor.

INGli’ler Turuncu Hesap’taki birikimlerini diledikleri zaman vade derdi olmadan kullanabiliyor

Turuncu Ekstra Banka Kartı ile ödeme yapılan tüm alışveriş işlemlerinde küsuratlar, vade derdi olmadan birikim yapma imkânı sağlayan ve yüksek faiz kazandıran Turuncu Hesap’ta birikerek değerleniyor. Bu sayede ING Turuncu Ekstra’lılar birikim hedeflerine daha kolay ulaşabiliyor. Ayrıca, Turuncu Hesap’ta biriken parayı ING’liler diledikleri zaman ihtiyaçları için anında kullanabiliyor. Turuncu Hesap’tan para çekildiğinde veya hesaba para yatırıldığında vade bozulmuyor ve kullanıcılar o güne kadar kazandığı faizi de kullanabiliyor.

Ozan Kırmızı: Müşterilerimizi küçük birikimlerle tasarruf yapmaya yönlendiriyoruz

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Tasarruf alanında öncü uygulamalara imza atan bir kurum olarak, tasarruf sahipliğini destekleyecek ürün, hizmet ve yatırım araçları geliştirmeyi önemsiyoruz. Türkiye’de tasarruf sahipliğini artırmak için düşük miktarlardaki tasarrufun kazanç sağlamayacağı yönündeki algıyı ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, 2,7 milyon müşteriye ulaşan amiral gemimiz Turuncu Hesap ile vade derdi olmadan birikim yapma imkânı sağlayarak bin liraya da 1,5 milyon liraya da aynı faiz oranında kazandırıyoruz. Bu doğrultuda müşterilerimizin küçük birikimlerle tasarrufa yönelmesine katkıda bulunuyoruz. Tasarruf odaklı ve avantajlarla dolu Turuncu Ekstra programının yeni özelliği olan Koy Kenara ile de Turuncu Ekstra’lıların alışveriş yaparken de tasarruf edebilmelerine ve bu tasarruflardan da günlük kazanç elde etmelerine olanak sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ülkemizdeki tasarruf sahipliği oranını artırmak için önümüzdeki günlerde de yeni uygulamaları devreye almaya devam edeceğiz” dedi.