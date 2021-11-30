ING, ‘En iyi iletişim merkezi’ seçildi

ING Türkiye, ‘En İyi İletişim Merkezi’ olmaya hak kazandı. ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Yücel Ölçer, “Müşteri memnuniyetini stratejimizin merkezinde konumluyor, mükemmel müşteri deneyimi için robot teknolojileri ve yapay zeka gibi yeni nesil teknolojileri en etkin araçlarımız olarak kullanıyoruz. Bu ödülle, mutlu müşteri ve mutlu çalışan deneyimi konusundaki gücümüzü taçlandırdık” dedi.

ING Türkiye, IMI Conferences tarafından bu yıl 17.’si düzenlenen Türkiye İletişim Merkezi Ödülleri 2021 kapsamında kategorisinin en iyisi seçildi. Ödül töreninde ING Türkiye, Müşteri İletişim Merkezi çalışmaları ile “500’den Az Koltuklu En İyi İletişim Merkezi” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

“Mükemmel müşteri deneyimi için robot teknolojileri ve yapay zeka gibi yeni nesil teknolojileri en etkin araçlarımız olarak kullanıyoruz”

Dijital liderlik hedefiyle ilerlediklerini belirten ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Yücel Ölçer, “Müşteri memnuniyetini stratejimizin merkezinde konumluyor, müşterilerimizi dinleyerek onların ihtiyaçlarına yönelik süreçler tasarlıyoruz. Mükemmel müşteri deneyimi için robot teknolojileri ve yapay zeka gibi yeni nesil teknolojileri en etkin araçlarımız olarak kullanıyoruz. Hizmet seviyemizi ve kalitemizi en üst seviyede tutabilmek amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Müşterilerimizin bize hızlı bir şekilde ulaşabilmeleri için yapay zeka modelleri ile çağrı tahminlemesi yapıyor, yine yapay zeka ile müşterilerimizi ihtiyaçlarını adresleyebilecek en doğru müşteri iletişim danışmanı ile buluşturuyoruz. Aynı zamanda, robot teknolojileri ile operasyon gerektiren süreçleri hızlıca tamamlıyor ve ihtiyaçları en kısa sürede karşılıyoruz. Müşterilerimizin memnuniyeti için aralıksız çalışan ve onların hayatlarına dokunan Müşteri İletişim Merkezi ekibimizin de ayrıca kilit bir rolü bulunuyor. Bu önemli ödülle, mutlu müşteri ve mutlu çalışan deneyimi konusundaki gücümüzü taçlandırmaktan gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.