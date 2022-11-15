Infortrend yeni çözümünü piyasaya sürdü

Depolama sağlayıcısı Infortrend, yüksek performanslı bilgi işlem verimliliğini üst seviyeye çıkarabilecek yeni çözümünü piyasaya sürdü.

Kurumsal depolama sağlayıcısı Infortrend Technology, yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) verimliliğini üst seviyeye çıkarabilecek yeni çözümünü piyasaya sürdüğünü duyurdu. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde yaygınlaşan HPC, karmaşık veriler üretiyor ve veri depolama çözümleri için daha yüksek talepler getiriyor. Flash serisi, 100GbE protokolündeki modern sunucu altyapılarıyla örtüşen şekilde gelişmiş HPC uygulamalarında istemci ve sunucu performans farklılıklarını etkin bir şekilde en aza indirebilen performanslar sunar.

Infortrend Ürün Planlama Kıdemli Direktörü Frank Lee, "HPC verimliliğini en üst seviyeye çıkarmak için tasarlanmış GS U.2 flash 100GbE çözümleri uygun maliyetlidir. HPC uygulamaları tarafından oluşturulan karmaşık ve veri yoğun iş yüklerini düşük gecikme süresi ile yüksek aktarım hızı bant genişliği ile destekler" dedi.