Infortrend, depolama alanındaki çalışmalarını sürdürüyor

Infortrend, 4U 90-bay depolama tasarımını duyurdu.

Kurumsal depolama sağlayıcısı Infortrend Technology, EonStor GS G3 birleşik depolama çözümünde ve JBOD serisinde 4U 60-bay veri depolamasından yüzde 50 daha fazla kapasite sunan 4U 90-bay depolama tasarımını duyurdu.

Infortrend Kıdemli Ürün Planlama Direktörü Frank Lee, "Yüksek yoğunluklu depolama, modern kuruluşların büyük miktarda dosya depolama ve veri büyümesini yönetme zorluklarının üstesinden gelmeleri için etkili bir çözümdür ve veri merkezi alanından tasarruf etme ve maliyetleri düşürme gibi avantajlar sunar" dedi.