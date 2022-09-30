İnfo Yatırım piyasadaki gelişmeleri ve değişmeleri özetleyen haftalık bülten yayımladı.

3 Ekim'de Yurt İçinde Eylül Ayı Enflasyon Verisi Açıklanacak

TÜİK tarafından Eylül ayına ilişkin enflasyon verisi Pazartesi günü açıklanacak. Piyasa beklentisi Eylül ayı enflasyonun aylık bazda %3,80, yıllık bazda ise %84,6 artacağı yönünde. Biz ise enflasyonun aylık bazda %2,50 artmasını beklemekteyiz. Enflasyon tarafı son aylarda düşüş eğilimine girse de Ağustos ayı sonunda açıklanan ve Eylül ayına yansıyan doğalgaz ile elektrik fiyatlarındaki zamların etkileri bu ayda görülecek. Ayrıca Eylül ayının kur ortalaması yaklaşık 18,31. Ağustos ayında bu oran 18,01'di. Avrupa tarafındaki enerji krizinin artarak devam etmesi ve resesyon endişeleri ile gerileyen Euro tarafında ise Euro / TL ortalaması Eylül ayında yaklaşık 18,14 oldu. Ağustos ayında bu ortalama 18,24'dü. Yani euro tarafı geri çekilmesine rağmen kur sepetinde de gözle görülür artış enflasyonu yukarı yönlü tetikleyecek bir unsur olarak ön plana çıkıyor. Bu noktada ise yükselen enflasyon ortamında risksiz varlıkların enflasyon karşısında yetersiz kalması nedeniyle alternatif getiri arayışı içerisinde Borsa'ya olan ilginin daha da artmasını beklemekteyiz. Fiyatlar genel düzeyindeki artışların şirket karlılıklarını olumlu etkileyebileceği algısı ile birlikte hanehalkı harcama kalemlerinin yüksek olduğu sektör grupları ön plana çıkabilir. Aynı gün yurt içinde İmalat PMI verileri de açıklanacak. Girdi maliyetlerindeki artışlarla birlikte bu ay da İmalat PMI verisinin eşik değerin altında kalmasını bekliyoruz.

Tarım Dışı İstihdam Verileri Piyasaların Odağında Olacak

ABD tarafındaki faiz artışlarının devam etmesi ile birlikte ekonomideki daralma da sürüyor. Bu hafta gelen ABD'nin 2. çeyrek büyüme verisi de bu durumu teyit eder nitelikte. 2022 yılına ilişkin ikinci çeyrek büyüme verisinin %0,6 daralamya işaret etmesi ile ABD tarafındaki resesyon devam etti. Ancak politikacılar resesyon durumunu kabul etmiyor. Çünkü istihdam piyasalarının pozitif seyrini sürdürmesi nedeniyle resesyonun söz konusu olmadığı belirtiliyor. Bu kapsamda da istihdam verilerinin önemi artmış durumda. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvurularının da son haftalarda düşüş eğilimine girmesi ile önce ADP sonra ise gözler Tarım Dışı İstihdam verilerine çevrilecek .Beklentilerden iyi gelebilecek veriler ile Fed'in yıl sonuna kadar 125 baz puanlık faiz artışı ihtimallerinin artmasını beklemekteyiz. Çünkü büyüme verisi gelmesi ardından yıl sonuna kadar agresif faiz artışı ihtimali %50'nin üstüne çıktı. ABD'de makroekonomik verilerin güçlü seyretmesine rağmen bu durum talep yönlü enflasyonu yukarı tetikliyor. Faiz artırım ihtimalinin artması Dolar endeksinin güçlü seyrini devam ettirebilir. Bu kapsamda önümüzdeki hafta da global tarafta satış baskısını hissedebiliriz.