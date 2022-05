İnfo Yatırım'dan haftalık makro değerlendirme!

İmalat PMI verisinin bu ay da eşik değerin altında kalmasını bekliyoruz.

Son iki aydır eşik değerin (50,00) altında açıklanan veride (Mart: 49,40, Nisan: 49,20), bu ay TL'deki değer kaybının etkileri ile jeopolitik gerginliğin devam etmesi sonrasında girdi fiyatlarındaki artışla fiyat yönlü baskıların oluşmasını bekliyoruz. Merakla beklenen enflasyon verisi Cuma günü (03.06.2022) açıklanacak. TL'deki değer kaybı, Rusya- Ukrayna gerginliği, emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir ve yurt içi dinamiklerle birlikte enflasyon yaklaşık %70'lere kadar dayandı. Dün açıklanan faiz kararında TCMB'nin politika faizini sabit bırakılması sonrasında gözler enflasyon verisine çevrildi. Fiyatlardaki artışlar göz önüne alındığında enflasyonun yukarı yönlü seyrinin devam etmesini ve son gelen alkollü içecekler ve tütün ürünlerindeki ÖTV artışının Haziran ayına yaklaşık 0,50 puan yansımasını bekliyoruz. Fiyatlar genel düzeyindeki artışların şirket karlılıklarını olum etkileyeceği algısı daha önceki yıllarda da Borsa'da fiyatlanmıştı. Benzer fiyatlamaları tekrar veri ile birlikte görebiliriz. Politika faizinin %14, enflasyonun %70 olduğu bu dönemde-%56 reel getirinin olması ve tasarrufların azalması ile birlikte Borsa'ya olan ilginin arttığını gözlemliyoruz. ABD tarafında önümüzdeki hafta gündem ADP Tarım Dışı ve Tarım Dışı İstihdam verisi olacak. Ons altın kanadında bu verilerin seyri yakından takip edilecekken, beklentinin üstünde gelebilecek verilerle ons tarafında geri çekilmeler görülebilir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

