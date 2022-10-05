İnfo Yatırım ailesi ekibini güçlendirmeye devam ediyor

İnfo Yatırım’da VİOP’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı göreve başlayan Ergün Tekgül, 2007 yılında Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce Ekonometri Bölümü’nden mezun oldu. Ekinciler Menkul Değerler’de Yatırım Uzman Yardımcısı olarak iş yaşamına başladı. Ergün Tekgül, 2008-2009 yılları içinde Garanti Yatırım Menkul Değerler’de Yatırım Uzmanı olarak çalıştı. 2009’da Global Menkul Değerler’de Kıdemli Trader olarak görev yaptı. 2012 yılında Eczacıbaşı Menkul Değerler’de Sorumlu Uzman olarak çalışan Ergün Tekgül 2013 yılında Ata Yatırım’da VİOP Müdürlüğü görevine getirildi. 2016 yılında VİOP Genel Müdür Yardımcısı olarak Meksa Yatırım’da görevine devam etti. Ergün Tekgül ileri derecede İngilizce ve Almanca biliyor.