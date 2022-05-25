banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
LPG'ye zam kapıda!
LPG'ye zam kapıda!

İnegöl mobilyası Avrupa’da büyüyor

Bursa’nın mobilya devi Avrupa’da büyüyor. Mobilya sektörünün önde gelen firmalarından Saloni, Avrupa’daki müşterileri için Almanya’da satış, tanıtım ve dağıtım merkezi açıyor. “Saloni Möbel” markasıyla Almanya’nın Düsseldorf şehrinde hizmet verecek merkezde ilk etapta Avrupa’daki müşterilere hizmet verecek 4 personel görevlendirilecek.

Ekonomi 25.05.2022, 11:03
İnegöl mobilyası Avrupa’da büyüyor

Bursa’nın mobilya devi Avrupa’da büyüyor. Mobilya sektörünün önde gelen firmalarından Saloni, Avrupa’daki müşterileri için Almanya’da satış, tanıtım ve dağıtım merkezi açıyor. “Saloni Möbel” markasıyla Almanya’nın Düsseldorf şehrinde hizmet verecek merkezde ilk etapta Avrupa’daki müşterilere hizmet verecek 4 personel görevlendirilecek.

Merkezin operasyon kabiliyeti ile Almanya’da var olan müşterilere hızlı ürün teslimi yapılabilecek. İlk süreçte 12 ayrı modelden 85 parça ürün satışa açılırken halı, aydınlatma, kitaplık, sehpa, puf ve kırlent gibi tamamlayıcı aksesuarlarda satılacak. Satılacak bu ürünlerden 200 takımı günlük olarak stoklarda tutulacak. Depolama alanında var olan modellerden bayiler satış yaptığında 1 ile 10 gün içerisinde ürün alabilecekler. Sistemsel olarak Almanya’daki depoda var olan modellerin güncel stok adetleri online sistem üzerinden tüm bayiler tarafından görülebilecek. Yine aynı şekilde merkez içerisinde kurulacak Technical House’ Mağazası ile üretilen ürünlerin kalite standartları ve kullanıcısına sunmuş olduğu faydalar bayiler tarafından uygulamalı testler ile daha yakından görülebilecek. Ayrıca yeni model sunumları da bayilere bu merkezde yapılacak. Fabrikalarda üretilip satışı yapılan tüm ürünlerin Almanya’ya transfer süreçlerinin tamamı, gümrükleme ve vergi ödemeleri Saloni Möbel tarafından yapılacak.

Saloni Möbel ismiyle açılan merkez sayesinde başta Almanya olmak üzere, Avrupa’da ki tüm müşterilere daha yakın olacaklarını belirten Saloni Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü, Saloni Möbel GmbH Genel Müdürü İsmail Özbek, "Biz Saloni markası olarak 72 ülkeye ürün ihraç ediyoruz. Özellikle Avrupa kıtası ülkelerindeki ticaretimizi her alanda daha da geliştirerek ve hızlı servis ile bayilerimize daha yakın olmak istiyoruz. Saloni Möbel’den hizmet alan müşterilerimize Almaya depo teslimi ürün vereceğiz. Bu sayede başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa Türk mobilyasının konforu ve şıklığı ile tanışacak" dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
23°
açık