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İndirimli elektrik tarifeleri iptal ediliyor!

Son 2 yılda üst üste gelen enerji fiyat artışlarıyla Avrupa’nın zam şampiyonu olan Türkiye'de sabit ve indirimli fiyat üzerinden yapılan sözleşmeler iptal edilmeye başladı.

Ekonomi 06.11.2021, 10:02
İndirimli elektrik tarifeleri iptal ediliyor!

Tüm dünyada enerji fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Enerji krizi İngiltere başta olmak üzere bazı ülkelerde şirket iflaslarına kadar uzanan sonuçlara yol açıyor.

Birgün gazetesinden Berkay Sağol'un haberine göre 2019 ile 2021 ilk yarılarını kapsayan 2 yıllık dönemde Türkiye'de elektrik fiyatları yüzde 47,4 oranında arttı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrikte abone grupları için tarifelere temmuz ayından bu yana zam yapmıyor ancak serbest tüketiciler için fiyat hızla artıyor.

Kasım ayının ilk gününde doğalgaza elektrik üretim santralları için yüzde 46,82 oranında zam yapıldı. Kuraklıktan dolayı elektrik üretiminde hidroelektrik santrallarının payının azalması doğalgazlı santralların payının artmasına neden oluyor. Kömür fiyatlarının yükselmesi de elektrik üretim maliyetini etkiledi. TÜİK’in açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine göre, enerji üretim maliyetleri bir yılda yüzde 72,63 oranında artarken enerji tüketim fiyatı yüzde 25,76 oranında arttı. Üretim maliyeti ve satış fiyatı arasındaki makas 46,87 puana ulaştı. Elektrikteki maliyet artışları ise tarifelere yansımada da tüketicilere yansıtılmaya başlandı.

İPTALLER BAŞLADI

Ülke genelinde bulunun 21 elektrik tedarik şirketinin de yılın ikinci yarısında maliyetlerde yaşanan artışın tarifelere yansıtılmaması nedeniyle bilançolarında yaklaşık 4,5 milyar liralık bir finansman açığı oluştuğu hesaplanıyor.

Tarifelerde değişikliğe gidilmemesi nedeniyle elektrik tedarik şirketi sanayide ve ticari işletmelerde serbest tüketicilerin bir kısmının, sabit ve indirimli fiyat üzerinden yapılan sözleşmelerini iptal etmeye başladı.

Şirketler tarafından abonelere gönderilen mesajlarda iptale gerekçe olarak enerji maliyetlerindeki artışlar gösterildi. Eczanelerden lokantalara, oto yıkamacılardan araba tamircilerine kadar tedarik şirketleriyle indirimli sözleşmesi olan abonelerin sözleşmeleri bir bir iptal ediliyor.

İzmir’de bir eczaneye gönderilen sözleşme iptali mesajında şöyle denildi:

“Sözleşmenizin mevcut şartlarla devamı imkânsız hale geldiğinden, sözleşmeniz 1 Aralık itibarıyla feshedilerek portföy çıkışınız gerçekleştirilecektir. 5 Kasım tarihine kadar herhangi bir tedarik şirketi ile anlaşma imkânınız bulunmaktadır. Anlaşma yapmamanız halinde son kaynak tedariki kapsamında EPDK tarafından belirlenen ulusal tarifeden enerji tedarikinize devam edeceğimizi bilgilerine sunarız.”

İstanbul Fatih’te bulunan turizm işletmesine gönderilen mesajda ise şu ifadeler yer aldı:

“Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde ikili anlaşma ile elektrik enerjisi ve/veya kapasite satın almakta olan bir serbest tüketicinin ikili anlaşmasının herhangi bir nedenle sona ermesi halinde son kaynak tedariki kapsamında enerji temininin görevli tedarik şirketince sağlanacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda elektrik tedariki kurul onaylı son kaynak tarifesi üzerinden 1 Kasım itibarıyla Şirketimizce karşılanmaktadır.”

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