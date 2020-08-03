İncir sıcakları rekolteyi etkileyecek

İzmir’in Ödemiş ilçesinde incir yetiştiriciliği yapan İbrahim Biçer, temmuz sonu gelen aşırı sıcakların incir rekoltesini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

İzmirli incir yetiştiricileri, aşırı sıcakların incir rekoltesini olumsuz etkileyeceğini belirtti. Aşırı sıcaklarla birlikte yapraklarda kavrulma başladığını ifade eden incir yetiştiricisi İbrahim Biçer, “Mayıs ayındaki ani yağmurlarla birlikte ağaçlara attığımız ileklerde sıkıntı yaşamıştık. Şimdi de aşırı sıcaklarla birlikte yapraklarda kavrulma var. Bu yıl incir rekoltesinin düşük olmasından endişe ediyoruz” dedi. İbrahim Biçer, bu yıl ilk hasadının önümüzdeki günlerden itibaren başlayacağını dile getirerek, "İncir, sıcak hava ister. Aynı zamanda rüzgar bekler. Taze incir toplaması zordur. Sabah erkenden güneş doğmadan kalkarız. Sıcaklar başlamadan inciri toplamak zorundayız. Bazı arkadaşlarımız ağaçlarda olgunlaşmaya başlayan taze incirleri toplayıp pazarda satmaya başladı. Şu an 10 liradan alıcı buluyor" diye konuştu.