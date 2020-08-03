İncir sıcakları rekolteyi etkileyecek
İZMİR’İN ÖDEMİŞ İLÇESİNDE İNCİR YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İBRAHİM BİÇER, TEMMUZ SONU GELEN AŞIRI SICAKLARIN İNCİR REKOLTESİNİ OLUMSUZ ETKİLEYECEĞİNİ SÖYLEDİ.
İzmir’in Ödemiş ilçesinde incir yetiştiriciliği yapan İbrahim Biçer, temmuz sonu gelen aşırı sıcakların incir rekoltesini olumsuz etkileyeceğini söyledi.
İzmirli incir yetiştiricileri, aşırı sıcakların incir rekoltesini olumsuz etkileyeceğini belirtti. Aşırı sıcaklarla birlikte yapraklarda kavrulma başladığını ifade eden incir yetiştiricisi İbrahim Biçer, “Mayıs ayındaki ani yağmurlarla birlikte ağaçlara attığımız ileklerde sıkıntı yaşamıştık. Şimdi de aşırı sıcaklarla birlikte yapraklarda kavrulma var. Bu yıl incir rekoltesinin düşük olmasından endişe ediyoruz” dedi. İbrahim Biçer, bu yıl ilk hasadının önümüzdeki günlerden itibaren başlayacağını dile getirerek, "İncir, sıcak hava ister. Aynı zamanda rüzgar bekler. Taze incir toplaması zordur. Sabah erkenden güneş doğmadan kalkarız. Sıcaklar başlamadan inciri toplamak zorundayız. Bazı arkadaşlarımız ağaçlarda olgunlaşmaya başlayan taze incirleri toplayıp pazarda satmaya başladı. Şu an 10 liradan alıcı buluyor" diye konuştu.
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