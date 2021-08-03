IMF’nin Merkez’e 6,4 milyar dolar aktaracağı tarih belli oldu

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) üye ülkelerin merkez bankalarına toplamda 650 milyar dolarlık IMF parası (SDR-özel çekme hakları) aktarması planında son onay da çıktı.

IMF'den bugün yapılan açıklamada, üye ülkelerin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarından oluşan IMF Guvernörler Kurulu’nun teklifi onayladığı belirtildi.

Söz konusu para, 23 Ağustos 2021 tarihinde hesaplara yatacak. IMF'deki kotası doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 6,37 milyar dolarlık SDR aktarılacak.

‘TARİHİ BİR KARAR’

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, “Bu tarihi bir karar ve eşi benzeri görülmemiş bir kriz döneminde küresel ekonomi için bir ilaç” dedi.

Rezerv aktarımının uzun dönemli küresel ihtiyaçları karşılamayı amaçladığını söyleyen Georgieva, 650 milyar dolarlık aktarımın IMF tarihinin en büyüğü olduğunu da belirtti.

IMF İcra Kurulu, 8 Temmuz 2021 tarihinde teklifi onaylamıştı.

2009’DA DA AKTARILMIŞTI

IMF Başkanı, aktarımın tüm üye ülkelerin likidite ve rezervini artıracağını ve dünya için bir ilaç olacağını, küresel ekonominin istikrarını ve direncini geliştireceğini, güven inşa edeceğini söylemişti.

2009’daki aktarımın küresel finansal krizden toparlanmaya belirgin bir katkı sağladığını ve bu seferki aktarımın da benzer bir katkı sağlayacağına emin olduğunu belirten IMF Başkanı, aktarımın başta kırılgan ülkeler olmak üzere IMF üyelerinin Covid19 krizine karşı yanıtlarını güçlendireceğini dile getirmişti.

Küresel likiditeyi artırmayı hedefleyen IMF, esas olarak gelişen ve düşük gelirli ülkelerin borçlarını çevirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Teklif, IMF ve Dünya Bankası’nın bu yılın nisan ayı başında yaptığı bahar toplantılarında gündeme gelmiş ve destek almıştı. IMF yönetiminde en fazla ağırlık sahibi ülke olan ABD de, teklife destek vermişti

TÜRKİYE'YE 6,4 MİLYAR DOLARLIK AKTARIM OLACAK

Önerinin hayata geçmesi durumunda, Türkiye’ye ülke kotası doğrultusunda 6 milyar 370 milyon dolarlık IMF parası (SDR) aktarılacak. Bu para da TCMB brüt rezervlerine eklenecek.

Ülke kotası en yüksek ülke olan ABD, rezerv aktarım planı gerçekleşirse 113,4 milyar dolarlık IMF parası aktarılacak.

Diğer üyeler de kotaları ölçüsünde IMF parası alacak.

Türkiye gelen bu parayı SDR olarak brüt rezervlerinde tutabilir. Üye ülkeler, IMF parasını dolara ya da diğer fiat paralara çevirip harcayabilir ancak genelde SDR'ı çok zorda kalmadıkça harcamıyorlar.

Mevcut durumda yaklaşık 1,5 milyar dolarlık IMF parası TCMB brüt rezervlerinde duruyor. Bu para, IMF'nin üye ülkelere kredi olarak aktardığı paradan farklı.

MERKEZ’İN REZERVİ EKSİDE

16 Temmuz itibarıyla TCMB'nin brüt 104, net 24,1 milyar dolar rezervi bulunuyor. Net rezervden swap ile bankalardan ödünç alınan döviz ve altınlar çıkarıldığında kalan rakam eksi 41,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Düşük faizle başta inşaat olmak üzere ekonomiyi canlandırırken kurdaki artışı frenlemek için TCMB döviz rezervlerinden yaklaşık 128 milyar dolar harcanması, uzun süre ülke gündeminde yer almıştı.

Rezervlerin ekside olması, Türkiye ekonomisi ve TL üzerindeki en önemli risklerden biri olarak kabul ediliyor.