IMF'ye göre KOBİ'leri iflas dalgası vurabilir

Aralarında Profesör Ufuk Akçiğit’in de bulunduğu ekonomistlerin IMF ile beraber hazırladıkları “Firma Pazar Güçlerindeki Artış ve Rekabet Politikaları” raporunda, salgından dolayı pazarda konsantrasyonun artması ve belirli firmaların pazarı domine etmesi devam ederse ileride küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin bir iflas dalgasıyla karşı karşıya kalabileceği vurgulanıyor.

Gelişmiş ekonomilerde belirli halka açık firmaların pazardaki güçlerinin ciddi derecede arttığının altını çizen rapor, özellikle sağlık ve teknoloji gibi sektörlerdeki firmaların piyasadaki güçlerinde keskin bir artışın yaşandığına işaret ediyor. Buna karşın bankacılık sektöründeki firmaların piyasa etkilerinde bir değişim görülmüyor.

Raporda pazardaki güçleri giderek artan bu firmaların, satın alma ve birleşmeler yoluyla piyasadaki konumlarını güçlendirdikleri ve sektördeki dinamizmi düşürdüğü belirtilirken artan piyasa gücünün para ve maliye politikalarının etkinliğini de düşürdüğüne değiniliyor.

Düzenleyici kuruluşların birleşme kontrolleri konusunda geleceği düşünerek dikkatli olması gerektiğini ifade eden rapor, birleşme ve satın almaların dışında piyasa denetimlerinin de daha fazla olmasını ve dominant pozisyonun kötüye kullanımıyla ilgili daha dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Değişen ve dönüşen hızlı dijital ekonomilerin dinamik ve rekabetçi kalabilmesi için rekabet kuruluşlarının daha hızlı cevap verebilmesinin ve önlem almasının kritik öneme sahip olduğuna değinen rapor, bazı kuruluşların bu tarz değişiklikleri uygulaması için ek kaynaklara ihtiyacı olduğunu belirtiyor.