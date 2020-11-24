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IMF verilerine göre, Türkiye'nin altın rezervi yükseldi

Uluslararası Para Fonu(IMF) verilerine göre, Türkiye'nin altın rezervi Ekim ayında artış gösterdi.

Ekonomi 24.11.2020, 09:10
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IMF verilerine göre, Türkiye'nin altın rezervi yükseldi
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IMF'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, bir önceki ay 22,22 milyon ons olan rezervler, Ekim ayı sonunda 22,46 milyon onsa geriledi.

IMF verileri ile Türkiye'nin altın rezervi bu yılın ilk 7 ayında sürekli olarak artış göstermişti. Ağustos ayında tek düşüşünü yapan rezervler son iki aydır yeniden yükselişe geçti.

IMF kayıtlarında Türkiye'nin altın rezervi geçen yılın sonunda 16,82 milyon ons olarak görülüyor. Böylece bu yıl rezervlerde 5,64 milyon ons artış yaşanmış oldu.

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