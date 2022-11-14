IMF UYARDI: KÜRESEL EKONOMİ DAHA DA KÖTÜYE GİDECEK

IMF, dünya ekonomisine ilişkin beklentilerin, Rusya'nın savaşının etkilerinden kaynaklanan aşağı yönlü risklerin gerçekleşmesi ve kalıcı enflasyon nedeniyle geçen ayki tahminlerinden daha karamsar olduğunu söyledi.

IMF'nin araştırma bölümünde ekonomist olan Tryggvi Gudmundsson Pazartesi günü yayınladığı bir blog yazısında “20 ekonomi bölgesinin takip edildiği satın alma yöneticisi endekslerinde son aylarda istikrarlı bir kötüleşme olması, görünümün Ekim ayı Dünya Ekonomik Görünümü (WEO) raporunda belirtilenden daha karamsar olduğunu teyit ediyor. Şu anda çok fazla zorluk söz konusu ve zayıflayan ekonomik göstergeler ileride daha fazla zorluğa işaret ediyor” diye yazdı.

IMF, gelecek yıl için küresel büyüme tahminini Temmuz'da 2,9 olarak, Ocak’ta ise yüzde 3,8 olarak öngörülen seviyeden yüzde 2,7'ye seviyesine düşürdü ve büyümenin yüzde 2'nin altına düşme olasılığını yüzde 25 olarak gördüğünü ekledi.

Gudmundsson, G-20 liderlerinin önümüzdeki hafta Endonezya'nın Bali kentinde bir araya gelmesinden önce yayınlanan blogda “Enflasyonu düşürmek ve borç kırılganlıklarını gidermek için birçok ülkede devam eden mali ve parasal sıkılaştırmaya büyük olasılıkla ihtiyaç duyuluyor ve önümüzdeki aylarda birçok G-20 ekonomisinde daha fazla sıkılaştırma bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçen ay IMF, dünya ekonomisinin yaklaşık üçte birinin bu yıl ve gelecek yıl art arda en az iki çeyrek daralma yaşayacağını ve 2026 yılına kadar kayıp çıktının 4 trilyon dolar olacağını hesaplamıştı.