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IMF'nin pandemi yardımları raporu: Türkiye pandemi döneminde halkına en az yardım yapan ülkeler arasında

IMF’nin yayınladığı son raporda, ülkelerin GSYH’lerine göre pandemi destek ve harcamalarının oranları da yayınlandı. Türkiye, yüzde 1,9 oran ile en az yardımı yapan ülkeler arasında.

Ekonomi 29.04.2021, 10:56 29.04.2021, 11:32
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IMF'nin pandemi yardımları raporu: Türkiye pandemi döneminde halkına en az yardım yapan ülkeler arasında

IMF, son yayınladığı raporda dünya çapında ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarında pandemi harcamalarının oranlarını gösteren bir rapor yayınladı.

Raporda, Ocak 2020’den Mart 2021’e kadar hükümetlerin duyurduğu ekonomik ve sağlık yatırımları, harcamaları ve yardımları baz alınarak, hangi ülkenin halkına ne oranda destek verdiğini gösteriyor.

turkiye-pandemide-halkina-en-az-destek-veren-ulkeler-arasinda-869398-1.

TÜRKİYE’DE DESTEK SIFIRA YAKIN

Raporda yapılan haritalandırmada, ülkelerin GSYH bütçelerine göre harcama oranları, %10+, %7,5-10, %5-10, %2,5-5 ve %2,5 altı olarak sıralanmış. Türkiye, en düşük destek veren %2,5 grubuna giriyor. Burada dahi, yüzde 1,5 orana sahip olarak, destek harcamaları yapan ülkeler arasında en alt sıralarda yer alıyor.

Bu oranla Türkiye, girdiği gelişmekte olan ülkeler sıralamasının çok altında, az gelişmiş ekonomiler sıralamasındaki ülkelerle yarışıyor.

HALKA DEĞİL ŞİRKETKERE DESTEK

Benzer ekonomik çaptaki ülkelerin aksine, ülke ekonomilerinin, likidite, garanti desteği oranlarında ise Türkiye başı çekiyor. GSYH’nin yüzde 6,4’ü kadar garanti sağlayan Türkiye’de, sağlık sektörüne ayrılan oran %0,3, yurttaşa sağlanan destek ise %0,4

ZİRVE LÜKSEMBURG’DA

Listede Lüksemburg %27 ile başı çekerken, onu %25 ile ABD ve %19 ile Yeni Zelanda izliyor.

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