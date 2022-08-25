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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 1,5 puan azaldı
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti.
Ekonomi 25.08.2022, 10:13 25.08.2022, 10:29
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verisini açıkladı. Bu göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti.
2022 yılı Ağustos ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 754 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
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|0
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|0
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|7
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|2
|6
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|1
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