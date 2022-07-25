banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Güven endeksi inşaat sektöründe yükseldi
Güven endeksi inşaat sektöründe yükseldi
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 0,6 puan arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,2 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomi 25.07.2022, 10:18 25.07.2022, 10:23
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 0,6 puan arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verisini açıkladı. Bu göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,2 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti.

2022 yılı Temmuz ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 733 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

#sanayii #imalat
Yorumlar (0)
28°
açık