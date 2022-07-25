İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 0,6 puan arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verisini açıkladı. Bu göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,2 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti.

2022 yılı Temmuz ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 733 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.