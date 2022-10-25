İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 0,5 puan azaldı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verisini açıkladı. Bu göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti.

2022 yılı Ekim ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 734 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.