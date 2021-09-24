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İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı eylülde arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomi 24.09.2021, 10:13
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı eylülde arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Eylül ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı’nı açıkladı. Buna göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti.

2021 yılı Eylül ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 765 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

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