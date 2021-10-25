İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı ekimde azaldı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 78,0 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Ekim ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı’nı açıkladı. Buna göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 78,0 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 77,5 seviyesinde gerçekleşti.

2021 yılı Ekim ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 747 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.