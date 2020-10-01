İmalat PMI, Eylül'de de geriledi

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) eylülde 52,8’e geriledi. Nisan ayında 33,4 ile veri seti tarihinin en düşük seviyelerini gören İSO İmalat PMI Endeksi, mayıs, haziran ve temmuz aylarında 'V' şeklinde bir toparlanmayla salgın öncesi seviyeleri de geride bırakmıştı. Ağustos ayının ardından eylül ayındaki düşüşle birlikte endeks, büyümenin ivme kaybederek de olsa devam ettiğine işaret ediyor. Salgını etkisiyle Mart-Mayıs aylarındaki daralmanın ardından İSO İmalat PMI, dört aydır büyümeye işaret eden 50 seviyesinin üzerinde yer alıyor.

İmalatçıların aldıkları yeni siparişler ve üretim Eylül'de artmaya devam ederken, istihdam Şubat 2018'den bu yana en keskin büyümeyi kaydetti. Ancak alt endeksler imalatçılara gelen talepte ivme kaybına işaret etti. Girdi ve fabrika çıkış maliyetleri TL'deki değer kaybına paralel olarak keskin arttı.





İmalatçıların aldıkları yeni siparişler ve üretim Eylül'de artmaya devam ederken, istihdam Şubat 2018'den bu yana en keskin büyümeyi kaydetti. Ancak alt endeksler imalatçılara gelen talepte ivme kaybına işaret etti. Girdi ve fabrika çıkış maliyetleri TL'deki değer kaybına paralel olarak keskin arttı.

Sektörlerin çoğunda faaliyet koşulları iyileşmeyi sürdürdü

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI eylül verilerine göre de anket kapsamında takip edilen 10 sektörün çoğunluğunda faaliyet koşulları iyileşmeyi sürdürdü, ancak bazı alanlarda zayıflıklar devam etti. Ana metal ile kimyasal, plastik ve kauçuk sektörleri büyümenin başını çekerken, gıda ürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektörleri gibi daha çok tüketiciye yönelik çalışan sektörlerde faaliyet koşulları yavaşladı. Eylülde üretim 10 sektörün sekizinde artış gösterdi ve bu sayı ağustos ayına göre değişmedi. En hızlı üretim artışı kimyasal, plastik ve kauçuk kategorisinde gerçekleşirken, üretimi azalan sektörler giyim ve deri ürünleri ile gıda ürünleri oldu. Üretimdeki eğilimler genel olarak yeni siparişlerle uyumlu seyretti.

Ana metal sektörünün yeni siparişlerinde Ocak 2016’dan bu yana rekor artış artış gerçekleşirken, bu sektörü az farkla kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri takip etti. Eylülde yurt dışından alınan yeni siparişlerin arttığı sektörler azınlıkta kaldı ve bu durum toplam yeni siparişleri zayıflatmayı sürdürdü.

Yine 10 sektörün sekizi, üçüncü çeyreğin sonunda istihdam artışı kaydetti. Ağaç ve kağıt ürünleri sektöründe çalışan sayısı genel olarak yatay seyrederken istihdam azaltan tek sektör gıda ürünleri oldu. Operasyonel kapasitedeki artış, firmaların birikmiş işler üzerinde çalışmasına olanak sağladı.

Büyük ölçüde Türk lirasındaki zayıflığın yansıması olarak, girdi maliyetleri tüm sektörlerde sert şekilde artmaya devam etti ve sektörlerin çoğunda enflasyon austos ayına göre hızlandı. Nihai ürün fiyatları enflasyonu da sektörlerin çoğunluğunda hızlandı.