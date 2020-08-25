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İmalat kapasite kullanım oranında artış sürüyor
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Ağustos ayında aylık bazda 2,6 puan artarak yüzde 73,3 seviyesinde gerçekleşti.
Ekonomi 25.08.2020, 11:31
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İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 2,6 puan artarak yüzde 73,3 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya kıyasla 2,3 puan artarak yüzde 73 seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Ağustos ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 761 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
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