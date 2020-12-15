İllere göre Konut Satış İstatistikleri

Doğu Marmara Bölgesinde 2020 yılı Kasım ayında 6 543 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2020 yılı Kasım ayında konut satışı, Kocaeli ilinde 2 661 konut, Sakarya' da 1 653 konut, Düzce'de 633 konut, Bolu'da 523 konut ve Yalova'da 1 073 konut satışı gerçekleşmiştir.

Kocaeli’de 2020 yılı Kasım ayında 2 661 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre; 2020 yılı Kasım ayında Kocaeli İlinde 2 661 konut satıldı.

Sakarya’da 2020 yılı Kasım ayında 1 653 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2020 yılı Kasım ayında Sakarya İlinde 1 653 konut satıldı.

Düzce’de 2020 yılı Kasım ayında 633 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2020 yılı Kasım ayında Düzce İlinde 633 konut satıldı.

Bolu’da 2020 yılı Kasım ayında 523 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2020 yılı Kasım ayında Bolu İlinde 523 konut satıldı.

Yalova’da 2020 yılı Kasım ayında 1 073 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2020 yılı Kasım ayında Yalova İlinde 1 073 konut satıldı.

Yabancılara 2020 yılı Kasım ayında 4 bin 962 konut satışı gerçekleşti



Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %24,4 artarak 4 bin 962 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım 2020'de ilk sırayı 2 bin 443 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 893 konut satışı ile Antalya, 297 konut satışı ile Ankara, 182 konut satışı ile Yalova ve 174 konut satışı ile Bursa izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı



Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 876 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 860 konut ile İran, 434 konut ile Rusya Federasyonu, 203 konut ile Afganistan ve 202 konut ile Kuveyt izledi.

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