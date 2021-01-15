İllere göre Konut Satış İstatistikleri, Aralık 2020

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %47,6 azalarak 105 bin 981 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 236 konut satışı ve %19,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 990 konut satışı ve %9,4 pay ile Ankara, 5 bin 794 konut satışı ve %5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 20 konut ile Hakkari ve 100 konut ile Bayburt oldu.

Doğu Marmara Bölgesinde 2020 yılı Aralık ayında 6 240 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2020 yılı Aralık ayında konut satışı, Kocaeli ilinde 2 336 konut, Sakarya' da 1 782 konut, Düzce'de 535 konut, Bolu'da 590 konut ve Yalova'da 997 konut satışı gerçekleşmiştir.

Kocaeli’de 2020 yılı Aralık ayında 2 336 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre; 2020 yılı Aralık ayında Kocaeli İlinde 2 336 konut satıldı.

Sakarya’da 2020 yılı Aralık ayında 1 782 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2020 yılı Aralık ayında Sakarya İlinde 1 782 konut satıldı.

Düzce’de 2020 yılı Aralık ayında 535 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2020 yılı Aralık ayında Düzce İlinde 535 konut satıldı.

Bolu’da 2020 yılı Aralık ayında 590 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2020 yılı Aralık ayında Bolu İlinde 590 konut satıldı.

Yalova’da 2020 yılı Aralık ayında 997 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2020 yılı Aralık ayında Yalova İlinde 997 konut satıldı.

Yabancılara 2020 yılı Aralık ayında 4 bin 427 konut satışı gerçekleşti



Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %16,4 azalarak 4 bin 427 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Aralık 2020'de ilk sırayı 2 bin 308 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 789 konut satışı ile Antalya, 273 konut satışı ile Ankara, 159 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre 2020 yılında en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı



İran vatandaşları 2020 yılında Türkiye'den 7 bin 189 konut satın aldı. İran'ı 6 bin 674 konut ile Irak, 3 bin 78 konut ile Rusya Federasyonu, bin 929 konut ile Afganistan ve bin 279 konut ile Azerbaycan izledi.