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İlk on ayda otomotiv üretimi yüzde 3 arttı

Türkiye’de Ocak-Ekim döneminde otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı. Otomobil üretimi ise yüzde 5 azalarak 635 bin 745 adet olarak gerçekleşti.

Ekonomi 15.11.2021, 09:26
İlk on ayda otomotiv üretimi yüzde 3 arttı

Türkiye’de Ocak-Ekim döneminde otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı. Otomobil üretimi ise yüzde 5 azalarak 635 bin 745 adet olarak gerçekleşti.

Yılın ilk on ayında otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 1 milyon 29 bin 733 adet, otomobil üretimi yüzde 5 azalarak 635 bin 745 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 75 bin 553 oldu. Aynı dönemde, otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 5 artarak 758 bin 702 adet olurken, otomobil ihracatı ise yüzde 5 azalarak 455 bin 661 adet oldu. Bu dönemde, toplam pazar geçen yıla göre yüzde 6 artarak 642 bin 110 adet düzeyinde gerçekleşirken, otomobil pazarı yüzde 2 oranında arttı ve 475 bin 312 adet oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Ocak-Ekim döneminde toplam ihracattan yüzde 13,1 pay alan otomotiv sanayisi yılın ilk on ayını lider tamamladı.

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) Ocak-Ekim verilerine göre bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 63 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil-hafif ticari araç) yüzde 63, ağır ticari araçlarda yüzde 59, traktörde yüzde 73 seviyesinde gerçekleşti.

Ticari araç üretimi yüzde 18 arttı

Ocak-Ekim döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış gösterdi. Bu dönemde, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 17, kamyon üretimi yüzde 66 artarken, otobüs-midibüs üretimi yüzde 24 azaldı. Yılın ilk on ayında, toplam ticari araç üretimi 393 bin 988 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise, Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 19, hafif ticari araç pazarı yüzde 13, kamyon pazarı yüzde 66 ve otobüs-midibüs pazarı yüzde 8 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında, kamyon pazarı yüzde 24, otobüs-midibüs pazarı 65 oranında 2015 yılının gerisinde kaldı.

Toplam satış 642 bin adet oldu

Yılın ilk on ayını kapsayan dönemde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 6 artarak 642 bin 110 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 2 oranında arttı ve 475 bin 312 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında Ocak-Ekim döneminde toplam pazar yüzde 2, otomobil pazarı yüzde 4, ağır ticari araç pazarı yüzde 1 artarken hafif ticari araç pazarı yüzde 4 oranında daraldı. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 40 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 55 olarak gerçekleşti.

Otomotiv ihracatı yüzde 5 arttı

Ocak-Ekim döneminde toplam otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 5 artarak 758 bin 702 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 5 oranında azalarak 455 bin 661 adet oldu. TİM verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı Ocak-Ekim döneminde toplam ihracattan aldığı yüzde 13,1 pay ile ilk sıradaki yerini korudu.

10 ayda 24,3 milyar dolarlık ihracat

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 19, Euro bazında ise yüzde 14 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 24,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 3 artarak 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 2 azalarak 6,3 milyar Euro oldu. Yılın ilk on ayında dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 14 oranında artarken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 29 oranında arttı.

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