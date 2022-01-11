İlk maaşlarını aldılar

Engelsiz Montaj Atölyesi’nde çalışan gençler ilk maaşlarını aldılar.

Gemlik Belediyesi, sosyal projeler ile engellilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. “Engelsiz Yaşam Gemlik’e Uğurla Gelecek” diyerek Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde çalışmaya başlayan Gemlik Belediyesi, engelli gençlerin istihdama katılmasını sağlıyor. Müdürlük bünyesinde kurulan Engelsiz Destek Birimi’nde sosyal ve hukukî desteğe ihtiyaç duyan Gemliklilere çeşitli konularda destek olunuyor. Vatandaşların ekonomik durumları nedeniyle satın alamadıkları hasta yatağı, işitme cihazı ve çeşitli ihtiyaçlarının sağlanması için çalışmalar yapılırken, ihtiyaç duyulan konularda hukukî destek ve yönlendirme de Engelsiz Birimi’nde sağlanıyor. Ayrıca Kumla sahilinde kurulan Engelsiz Plaj’da yine bedenî engeli bulunan fertlerin güvenli ve rahat şekilde denize girmesi sağlanıyor.

Bu uygulamaların yanı sıra bir diğer önemli çalışma olan “Engelsiz Montaj Atölyesi” de meyvelerini vermeye başladı. Faaliyete devam eden Engelsiz Montaj Atölyesi’nde görev alan engelliler basit montaj işleri yapıyor. Engelliler, sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duydukları çeşitli parça montaj çalışmalarında ilk maaşlarını da aldılar.

Sosyal çalışmalarının Türkiye’ye örnek olma yolunda ilerlediğini söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik’te sosyal destek alanında yeni bir anlayışı hayata geçirdiklerini söyledi.

Başkan Sertaslan şöyle konuştu, “Engelsiz Montaj Atölyemizde, sağlık ve güvenliklerini yakından takip ettiğimi yedi gencimiz çalışıyor. Gençlerimiz kendi yeteneklerine göre çeşitli parça montaj işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Firmalarımız da bu konuda çocuklarımızdan destek alarak onlara yaptıkları işler karşılığında ödeme yapıyorlar. Böylece istihdamda engelleri ortadan kaldırıyoruz. Önümüzdeki dönemde Engelsiz Montaj Atölyemizde daha fazla gencimizin görev alarak hem sosyalleşmelerini hem de gelir elde etlerini hedefliyoruz.”