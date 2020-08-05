İlk hasadı yapılan fasulyenin satış fiyatı üreticisini memnun etmedi
AFYONKARAHİSAR'IN ŞUHUT İLÇESİNDEKİ FASULYE ÜRETİCİLERİ BU YIL BAHAR AYINDA EKTİKLERİ FASULYELERİN HASADINA BAŞLADI.
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bu yıl 2 bin 625 dekar alanda ekimi yapılan fasulyenin hasadına başlandı.
Toptancılara fasulyeyi kilogram fiyatı olarak 1,60-2,50 TL arasında satan üreticiler, satış rakamlarının kendilerini mutlu etmediğini belirttiler. Bu yıl verimin yüksek olduğu belirten üreticiler umdukları kazancı sağlayamadıklarını anlattılar.
Sultan Alptekin isimli üretici, zor koşullarda çalıştıklarını ve sıcak havaya rağmen para kazanmaya çalıştıklarını belirterek, “Fasulye hasadına sabah saat sekizde başlıyoruz. Hasadın işçiliği çok, çapası çok, yani zor şartlar altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ürünlerimizi don vurdu emeğimizin karşılığını alamıyoruz, para kazanamıyoruz. İki liradan, bir buçuk liradan fasulyelerimizi satıyoruz, alımlar fazla yok” dedi.
Ünzile İpek isimli çalışan ise fasulyeden ekonomik anlamda istedikleri verimi alamadıklarını ifade ederek, zor şartlar altında geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.
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