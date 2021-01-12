İlk aşılamalar başlıyor

Aşılarda bu hafta Perşembe ve Cuma günleri 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşılanması başlıyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamalarda 65 yaş üstü yaş grubuna ve sağlık personeline ilk aşılamaların bu hafta başlayacağı duyurusu ve kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılabileceği açıklaması gündeme yansıdı. ABD borsaları dün yaşadığı düşüş sonrası vadeli işlemlerde bugün hafif yükseliş yaşıyor. Avrupa borsalarında hafif alıcılı bir seyir hakim. Altın ve gümüş fiyatlarında bir süredir yaşanan düşüş sonrası bugün sırasıyla %0,76 ve %2,20 artış var. Borsa İstanbul vadeli işlemlerin açılmasıyla birlikte sert yükselişe başladı. Gün içerisinde BIST100 endeksinin 1.550 seviyesini hedeflemesini ve ardından 1.561’i hedeflemesi beklenebilir.

Satır Başları:

Borsalar Haftanın İlk Seansında Satıcılıydı BIST100 dünkü seansta %0,29 düşüşle 1.536 seviyesinden günü tamamlarken, BIST30 1.679 seviyesindeydi. Bu sabah saatlerinde döviz kurları düşüş eğilimindeydi. Dolar 7,45 seviyesine gerilerken, Euro 9,05 seviyesine düşüş gösterdi. Brent petrolün varil fiyatı 55,76 $ seviyesine yükselirken, Ons Altın 1.856 $’a gelerek artış gösterdi.

BIST100 dünkü seansta %0,29 düşüşle 1.536 seviyesinden günü tamamlarken, BIST30 1.679 seviyesindeydi. Bu sabah saatlerinde döviz kurları düşüş eğilimindeydi. Dolar 7,45 seviyesine gerilerken, Euro 9,05 seviyesine düşüş gösterdi. Brent petrolün varil fiyatı 55,76 $ seviyesine yükselirken, Ons Altın 1.856 $’a gelerek artış gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesi ile birlikte kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız, ancak her birey kendi tedbirlerini uygulamaya devam etmesi gerekiyor” dedi.

“Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesi ile birlikte kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız, ancak her birey kendi tedbirlerini uygulamaya devam etmesi gerekiyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 14.00'te Avrupa Birliği Ülkeleri Büyükelçileri ile bir toplantı gerçekleştirecek.

bugün saat 14.00'te Avrupa Birliği Ülkeleri Büyükelçileri ile bir toplantı gerçekleştirecek. Türkiye'nin altın ithalatı, Aralık ayında yıllık bazda %23,6 artışla 26 bin 119 kg oldu. 2020 yılının tamamında altın ithalatı %80,9 artışla 288 bin 309 kg olurken, 2019 yılında ise altın ithalatı 156 bin 364 kg olmuştu.

Aralık ayında yıllık bazda %23,6 artışla 26 bin 119 kg oldu. 2020 yılının tamamında altın ithalatı %80,9 artışla 288 bin 309 kg olurken, 2019 yılında ise altın ithalatı 156 bin 364 kg olmuştu. ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, göreve başlamasının ardından ilk önceliğinin teşvik paketi olacağını söyledi. Başkan, teşvik paketinin büyüklüğünü Perşembe günü duyuracaklarını bildirdi.

göreve başlamasının ardından ilk önceliğinin teşvik paketi olacağını söyledi. Başkan, teşvik paketinin büyüklüğünü Perşembe günü duyuracaklarını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Küba’yı uluslararası teröre destek olduğu ve teröristlere güvenli liman sağladığı gerekçesiyle ‘‘terörü destekleyen devletler’’ listesine yeniden aldı.

BİST 100

Dün endeksin 1.536 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.557 ve en düşük 1.522 seviyesini gören BİST100 endeksi günü %0,29 azalışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi günü 37,98 milyar TL hacimle kapattı.

Destek: 1.522

Direnç: 1.538

Şirket Haberleri:

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS): Şirketimizin kiralık alanda yürüttüğü muhtelif fırça ve diğer ürünlerin üretim faaliyetlerinin Şirketimizin sahip olacağı fabrika binasında gerçekleştirilmesine yönelik hedefine bağlı olarak, Şirketimiz yönetim kurulunun 31.12.2020 tarihli kararı uyarınca İzmir Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne yapmış olduğumuz arsa tahsis başvurusunun OSB yönetiminin 31.12.2020 tarih ve 2 nolu yönetim kurulu kararıyla onaylandığı tarafımıza iletilmiştir. Söz konusu tahsis kapsamında ilgili OSB'deki 147 ada 2 numaralı 10.000 m²'lik parsel 60 ay taksitle ve 173.333,33 TL'lik taksitlerin her ayın son günü ödenmesi koşuluyla toplamda 10.400.001,47 TL'ye satın alınması için ilk taksit olan 173.333,33 TL ödenmiş olup, kalan 59 adet taksit için 59 adet senet verilmiştir. Parselin tahsisini takiben yapılacak fabrika binası ile ilgili olarak yürütülecek süreçler hakkında gelişme oldukça ayrıca kamuya açıklanacaktır.

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS): Şirketin Aralık ayındaki yolcu sayısı 2019'un aynı ayına göre %61 azalışla 0,95mn kişi olurken. Yolcu doluluk oranı ise 13,5 puan azalışla %74,1 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında yolcu sayısı %52 azalışla 14,71mn olurken, yolcu doluluk oranı 8,4 puan azalışla %80,2 olarak gerçekleşmiştir.

Ray Sigorta A.Ş. (RAYSG): Şirketimizin 2020 yılı Ocak-Aralık aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 1.699.439.187 .-TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 37,26 oranında artış meydana gelmiştir. Branş bazında üretim rakamları ekteki dosyada bulunmaktadır.

USDTRY

Güne 7,4844 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru şu saatlerde 7,4518 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,4400 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 7,4400 - 7,4200

Direnç: 7,4800 - 7,5000

EURTRY

Güne 9,1003 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru şu saatlerde 9,0626 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 9,0500 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 9,0500 - 9,0300

Direnç: 9,0900 - 9,1200

EURUSD

Güne 1,2154 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,2152 seviyelerinde fiyatlanıyor. Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,2100 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 1,2100 - 1,2100

Direnç: 1,2200 - 1,2200

XAUUSD

Güne 1.846 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.856 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.863 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 1.846 – 1.835

Direnç: 1.863 – 1.869

BRENT

Güne 55,62 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 55,80 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın güne alıcılı başladığını izliyoruz.