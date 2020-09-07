İlk 6 aylık online alışverişe teknoloji ürünleri damga vurdu

Pandemi nedeniyle yaşanan izolasyon sürecinde online alışverişe yönelen tüketiciler, teknoloji ürünleri alımına yoğun ilgi gösterdi. İncehesap.com’un verdiği bilgilere göre ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine oranla bilgisayar satışları 12 kat artarken, kulaklık ve mikrofon satışları 2,8 kat, yazıcı satışları ise 2,7 kat arttı. İncehesap.com e-ticaret platformu üzerinden tek seferde yapılan en büyük alışveriş 177 bin 450 TL olarak gerçekleşirken, sitenin sepet ortalaması da yüzde 66 büyüdü.

Gaming hazır sistemlerden profesyonel oyuncu ekipmanlarına kadar çok geniş bir yelpazede binlerce teknoloji ürününü müşterilerine sunan İncehesap.com, e-ticarete ilişkin 2020 yılı ilk 6 ay rakamlarını açıkladı. Evlerinden çalışan tüketicilerin bu süreçte teknolojik altyapılarını güncelleme eğilimleri, teknoloji ürünleri satışlarının artmasında etkili oldu. Geçen yılın aynı dönemine oranla bilgisayar satışları 12 kat artarken, kulaklık ve mikrofon satışları 2,8 kat, yazıcı satışları ise 2,7 kat arttı. İncehesap.com e-ticaret platformu üzerinden tek seferde yapılan en büyük alışveriş 177 bin 450 TL olarak gerçekleşirken, sitenin sepet ortalaması da yüzde 66 büyüyerek 1.575 TL’ye ulaştı. Markanın ilk 6 aylık cirosu ise gerçekleşen satışlarla bir önceki yıla oranla 2,5 kat arttı.

İş yaşamı, eğitim ve eğlenceye teknoloji desteği

Geçirdikleri başarılı ilk 6 aya ilişkin görüşlerini dile getiren İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, bu süreçte teknoloji alımına yönelen tüketicilerin, güvenilir e-ticaret platformlarını tercih ettiklerini vurguladı. Evlerinden çalışan profesyonellerin yanı sıra eğitimlerini evlerden sürdüren çocuk ve gençler dolayısıyla ürün satışlarının arttığını ifade eden Erzen, boş vakitlerini keyifle geçirmek isteyenlerin de gaming ekipmanlarına yoğun ilgi gösterdiklerini belirtti.

Sayfa görüntüleme 2,4 kat arttı

Nurettin Erzen, 2020 yılı ilk 6 ayında İncehesap.com sitesinin sayfa görüntülenme sayısının 2,4 kat artış gösterdiğini de bildirdi. Verilen bilgilere göre tüketicilerin sitede geçirdikleri ortalama süre 1,9 kat yükseldi. 2020 yılı ilk 6 ayında Batman, Kütahya, Diyarbakır, Aksaray ve Çorum illeri, İncehesap.com’da trafik artış oranının en yüksek olduğu iller oldu. Bu süreçte teknoloji ürünleri alımı düşen iller ise sırasıyla Artvin, Sinop, Kars, Şanlıurfa ve Tunceli oldu.

Teknoloji alışverişine kadınlardan büyük ilgi

Teknoloji alışverişine yönelen tüketicilerin demografik verileri incelendiğinde, kadın kullanıcıların sayısındaki artış dikkatleri çekti. Geçtiğimiz yılın ilk altı ayıyla, bu yılın ilk altı aylık verisi kıyaslandığında İncehesap.com’u ziyaret eden kadın ziyaretçilerin sayısı yüzde 50 artış gösterdi.

Öte yandan, ziyaretçiler bu süreçte evlerinde daha çok vakit geçirseler de e-ticarette mobil cihazlarını kullanmaktan da vazgeçmediler. İncehesap.com’un ilk 6 ayda mobil cihazlar üzerinden edindiği trafik yüzde 30 artış gösterdi. Sosyal medya üzerinden gelen trafikse, geçen yılın aynı dönemine oranla 2,1 kat arttı. Gelişmiş altyapısıyla, kullanıcılara istedikleri bilgisayar sistemini kolayca toplama imkânı sunan ve toplama esnasında onlara özel indirimler sunan PC Toplama Sihirbazı’nın sayfa görüntülenme sayısı 2,5 kat artış gösterdi.

Gaming ilgisi gençleri çekiyor

Gençlerin gaminge olan ilgileri de yılın ilk 6 aylık döneminde artarak devam etti. Bu dönemde İncehesap.com’un Cuma akşamları düzenlediği Gaming Gecesi’ne yoğun ilgi gösterilirken, etkinliğin düzenlendiği her seferinde sitede satış rekorları kırıldı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Nurettin Erzen, “2020 yılı ilk 6 aylık verilerimize baktığımızda gördük ki, 18-24 yaş arasındaki ziyaretçi sayımız geçen yıla kıyasla yüzde 40 oranında artış göstermiş. Bu kitle, tüm site trafiğimizin yüzde 35’ini oluşturdu. Bu gelişmenin ardında yatan en büyük etkense gençlerin gaminge olan ilgisi oldu” dedi.