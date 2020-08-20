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Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES’ten milli ekonomiye 3 ayda 375 milyon katkı

SINIFINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK GÖVDESİNE SAHİP OLAN TÜRKİYE’NİN 4. BÜYÜK HİDROELEKTRİK SANTRALİ ILISU PROF. DR. VEYSEL EROĞLU BARAJI VE HES, MİLLİ EKONOMİYE 3 AYDA 375 MİLYON LİRALIK KATKI SAĞLADI.

Ekonomi 20.08.2020, 12:59
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Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES’ten milli ekonomiye 3 ayda 375 milyon katkı

Sınıfında dünyanın en büyük gövdesine sahip olan Türkiye’nin 4. büyük hidroelektrik santrali Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES, milli ekonomiye 3 ayda 375 milyon liralık katkı sağladı.

19 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yolu ile iştirak ettiği, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in ise Ilısu Barajı Santral Binası’ndan katıldığı “ilk türbinin hizmete alınma merasimi” ile Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES’te ilk etapta 200 MW kurulu gücündeki türbin üretime başladı. Konuyla ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dicle Nehri üzerinde yer alan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı’nın kurulu gücünün 1.200 MW olup, yıllık ortalama 4 milyar 120 milyon KW saat enerji üreteceği bildirildi. Temelden yüksekliği 135 metre, maksimum göl hacmi 10,625 milyar m3 olan barajın 24 milyon m3 gövde hacmi ile Atatürk Barajı’ndan sonra Türkiye’de 2. büyük baraj olduğu bildirildi. Ayrıca Ilısu Barajı’nın ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde dolgu hacmi bakımından dünyada 1. sırada yer aldığı belirtildi.

Sınıfında dünyanın en büyük gövdesine sahip olan ve Türkiye’de 4. büyük hidroelektrik santrali olan, depolama hacmi bakımından Atatürk ve Keban Barajları’ndan sonra ülkemizin 3. büyük barajı olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES’te ilk türbinin 19 Mayıs tarihinde devreye alındığını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ilısu Barajı’nda şimdiye kadar toplam 3 ünitenin devreye alındığını ve bu ünitelerin geçici kabulü yapılarak EÜAŞ’ a devredildiğini bildirdi. Kaya, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES’te 3 ay içerisinde 750 milyon kilowatt saat enerji üretilerek ülke ekonomisine yaklaşık 375 milyon TL katkı sağlandığını belirtti. Yıldız, “Geriye kalan diğer 3 ünitede ise test çalışmaları devam ediyor. 2020 yılı içerisinde tamamının devreye alınmasını planlıyoruz. Böylece Ilısu Barajı tamamlandığında ülke ekonomisine yılda 2.8 milyar lira katkı sağlayacaktır" dedi.

Ilısu Barajı hidroelektrik santrali, her biri 200 MW gücünde 6 türbinden oluşuyor. Toplam kurulu gücü 1 200 MW olan santral devreye girdiğinde yılda ortalama 4 bin 120 GWh enerji üretimi gerçekleştirilecek. Ekonomiye sadece enerji üretiminden yıllık 2.8 milyar TL katkı sağlayacak olan Ilısu Barajı ve HES, üreteceği yeşil enerji ile daha temiz ve yaşanabilir bir geleceğe de katkı sağlayacak. Ilısu Barajı’nda regüle edilen ve daha sonra inşa edilmesi hedeflenen Cizre Barajı’na bırakılan sularla ise Nusaybin, Cizre, İdil, Silopi ovalarında toplam 765 bin dekar alanın modern teknikler ile sulanması ve yılda 1 milyar 168 milyon KWh enerji üretilmesi mümkün olabilecek. Cizre Barajı tamamlandığında yıllık 1 milyar TL ilave gelir artışı sağlanması hedefleniyor.

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