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Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES’ten ekonomiye 2 ayda 200 milyon liralık katkı

ILISU PROF. DR. VEYSEL EROĞLU BARAJI VE HES’TEN MİLLİ EKONOMİYE 2 AYDA 200 MİLYON LİRA KATKI SAĞLAYACAK

Ekonomi 22.07.2020, 11:29
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Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES’ten ekonomiye 2 ayda 200 milyon liralık katkı

Sınıfında dünyanın en büyük gövdesine sahip olan Türkiye’nin 4. büyük hidroelektrik santrali Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), ilk türbinin 19 Mayıs’ta devreye alınmasının ardından milli ekonomiye 200 milyon liralık katkı sağladı.

19 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yolu ile iştirak ettiği, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in ise Ilısu Barajı santral binasından katıldığı “ilk türbinin hizmete alınma merasimi” ile ilk etapta 200 MW kurulu gücündeki türbin üretime başladı. Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali hakkında bilgi veren Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Dicle Nehri üzerinde yer alan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı’nın kurulu gücünün bin 200 MW olduğunu ve yıllık ortalama 4 milyar 120 milyon KW saat enerji üreteceğini belirtti. Yıldız, şunları söyledi:

“Temelden yüksekliği 135 metre, maksimum göl hacmi 10 bin 625 milyar metreküp olup, 24 milyon metreküp gövde hacmi ile Atatürk Barajı’ndan sonra ülkemizin ikinci büyük barajıdır. Ayrıca Ilısu Barajı ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde dolgu hacmi bakımından dünyada birinci sırada yer almaktadır. Sınıfında dünyanın en büyük gövdesine sahip olan ve ülkemizin dördüncü büyük hidroelektrik santrali olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES’te ilk türbin 19 Mayıs 2020 tarihinde devreye alındı. Ilısu Barajı’nda şimdiye kadar toplam 3 ünite devreye alındı ve bu ünitelerin geçici kabulü yapılarak EÜAŞ’a devredildi. Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES’te iki ay içerisinde 400 milyon kilovat saat enerji üretilerek ülke ekonomisine yaklaşık 200 milyon TL katkı sağlandı."

Genel Müdür Yıldız, geriye kalan diğer 3 ünitede test çalışmalarının devam ettiğini ve bu yıl içerisinde tamamının devreye alınmasının planlandığını ifade ederek, Ilısu Barajı’nın tamamlandığında ülke ekonomisine yılda 2.8 milyar lira katkı sağlayacağını bildirdi. Kaya Yıldız, açıklamasında şu bilgileri verdi:

“Her biri 200 MW gücünde 6 türbinden oluşmaktadır. Toplam kurulu gücü bin 200 MW olan santral devreye girdiğinde yılda ortalama 4 bin 120 GWh enerji üretimi gerçekleştirilecektir. Ekonomiye sadece enerji üretiminden yıllık 2,8 milyar TL katkı sağlayacak olan Ilısu Barajı ve HES, üreteceği yeşil enerji ile daha temiz ve yaşanabilir bir geleceğe de katkı sağlayacaktır. Bu büyük enerji üretiminin yanı sıra Ilısu Barajı’nda regüle edilen ve daha sonra inşa edilmesi hedeflenen Cizre Barajı’na bırakılan sularla Nusaybin, Cizre, İdil, Silopi ovalarında toplam 765 bin dekar alanın modern teknikler ile sulanması ve yılda 1 milyar 168 milyon KWh enerji üretilmesi mümkün olabilecektir. Cizre Barajı tamamlandığında yıllık 1 milyar TL ilave gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir. Ilısu projesi, tarihi ve kültürel varlıklara verilen değerin bir göstergesi, temiz ve yenilenebilir enerji üretimi ile yaşanabilir bir çevre ve tüm zorluklara karşın projenin tamamlanması yönündeki azim ve kararlılığın bir simgesi olarak uzun yıllar ülkemize hizmet edecektir.”

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