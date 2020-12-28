Ilgın Şeker Fabrikası’nın 38 senelik yolculuğu

Türkiye’nin en önemli şeker fabrikalarından biri olan Ilgın Şeker Fabrikası’nda 38 yıl önce başlayan pancarın şekere dönüşüm yolculuğu aralıksız devam ediyor.

Necmettin Erbakan tarafından 1976’da temeli atılan fabrikanın günde 6 bin ton pancar işleme kapasitesi ile 1982’de işletmeye açılarak ilk kampanya döneminde 138 köyde faaliyet göstermiş, 15 bin 544 çiftçi ile 155 bin 626 dekarda toplam 621 bin 751 ton pancar yetiştirerek üretim kapasitesinin arttırmıştı.

Rekor üretim 1998 gerçekleşti

Ilgın Şeker Fabrikası, 38 yıllık geçmişinde en çok üretimi 1998’de gerçekleştirdi. Fabrika, bu dönemde 1 milyon 490 bin 326 ton şeker pancarı işleyen fabrika 175 bin 160 ton şeker elde ederek tüm zamanların en iyi verilerine 1998 yılında ulaşılmış oldu.

En verimli yıl 2019

Fabrikaya bağlı ekim alanlarında dekar başına en yüksek verim 2019 yılında gerçekleştiren Ilgın Şeker, 2019 yılında dekar başına 7 tondan fazla pancar elde ederek fabrika tarihinin en verimli yılını yaşadı.

Kaybın en az olduğu dönem 2008 - 2009

Yüzde 9,2 toprak, yüzde 0,3 difüzyon ve yüzde sıfır çamur kaybının gerçekleştiği 2008/2009 üretim dönemi kaybın en az olduğu dönem olarak kayıtlardaki yerini aldı. Bu dönemde fabrika, 1 milyon 12 bin 900 ton pancarı işleyerek 156 bin ton şeker elde etti.

2020’de hedef 140 bin ton

15 Eylül’de yeni üretim dönemine start veren fabrika, 2020/2021 üretim döneminde 1 milyon 73 bin ton şeker pancarını işleyerek 140 bin ton şeker, 48 bin ton melas ve 430 bin küspe elde edecek.